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Украинские подростки разъярили поляков после нападения на сверстников
Украинские подростки разъярили поляков после нападения на сверстников - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские подростки разъярили поляков после нападения на сверстников
"Агрессивная" группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлав, сообщил в своем Facebook* президент ассоциации "Бещадская... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T01:52
2023-03-23T01:52
2023-03-23T11:28
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. "Агрессивная" группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлав, сообщил в своем Facebook* президент ассоциации "Бещадская национальная инициатива", активист правой партии "Национальное движение" Веслав Совинский.Политик опубликовал ролик, на котором запечатлен конфликт группы молодых людей, говорящих на украинском и русском, с несколькими польскими подростками. На кадрах видно, что одного из поляков несколько раз бьют по лицу."Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковер. Такие ситуации встречаются и будут становиться лишь чаще. Пусть только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости", — написал активист.По его словам, не следует этого допускать, при этом сейчас подобные инциденты "замалчиваются" из-за "неверно понятого определения "хорошие отношения (вероятно, с Украиной. — Прим. ред.)".По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, вроцлав
Украинские подростки разъярили поляков после нападения на сверстников
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. "Агрессивная" группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлав, сообщил в своем Facebook* президент ассоциации "Бещадская национальная инициатива", активист правой партии "Национальное движение" Веслав Совинский.
Политик опубликовал ролик, на котором запечатлен конфликт группы молодых людей, говорящих на украинском и русском, с несколькими польскими подростками. На кадрах видно, что одного из поляков несколько раз бьют по лицу.
"Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковер. Такие ситуации встречаются и будут становиться лишь чаще. Пусть только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости", — написал активист.
По его словам, не следует этого допускать, при этом сейчас подобные инциденты "замалчиваются" из-за "неверно понятого определения "хорошие отношения (вероятно, с Украиной
. — Прим. ред.)".
По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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