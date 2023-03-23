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Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda - РИА Новости, 23.03.2023
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Шоубиз
 
19:36 23.03.2023 (обновлено: 19:38 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/poisk-1860194829.html
Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda
Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda - РИА Новости, 23.03.2023
Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda
Водолазы после трех дней поиска тел друга и брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившихся под лед на Волге в Ярославской... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:36
2023-03-23T19:38
шоубиз
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ , 23 мар — РИА Новости. Водолазы после трех дней поиска тел друга и брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившихся под лед на Волге в Ярославской области, прекратили подводные работы, сообщил РИА Новости начальник центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин. Специалисты считают дальнейшие работы нецелесообразными – скорее всего, тела унесло далеко вниз по течению. Беловошин также уточнил, что поиск под водой ведется в рамках уголовного дела по заявке от прокуратуры, полиции или следственного комитета. "Сегодня заявка не поступала", — отметил собеседник агентства. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в ночь на понедельник в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге пять человек провалились под лед в 350 метрах от берега. Глава района Павел Кулаков рассказал, что трагедия случилась, когда компания из десяти человек пыталась перейти Волгу по льду. Двух человек, девушку и мужчину, удалось спасти, но молодой человек позже скончался в машине скорой помощи. Еще трое мужчин числились пропавшими без вести: лидер Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и друг Аристарх. Позже спасатели сообщили об обнаружении одного из трех тел. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что это тело Свиргунова, и его познали. Эту информацию вскоре официально подтвердили участники Cream Soda в соцсети.
https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html
https://ria.ru/20230322/svirgunov-1859556588.html
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происшествия, ярославль, шоу-бизнес, звезды, знаменитости
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Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda

Водолазы прекратили поиск тел друга и брата основателя группы Cream Soda Свиргунова

© Фото : CREAM SODA/YoutubeДима нова в клипе группы Cream Soda
Дима нова в клипе группы Cream Soda - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : CREAM SODA/Youtube
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ЯРОСЛАВЛЬ , 23 мар — РИА Новости. Водолазы после трех дней поиска тел друга и брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившихся под лед на Волге в Ярославской области, прекратили подводные работы, сообщил РИА Новости начальник центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин.
Специалисты считают дальнейшие работы нецелесообразными – скорее всего, тела унесло далеко вниз по течению.
«
"Мы обследовали больше девяти тысяч квадратных метров за трое суток. Вы представьте, что человек полусогнутый обходит всю эту территорию и щупает руками — такая это работа. Мы думали, что где-то, может, в донной яме могут оказаться тела или зацепиться за коряги, мы все это обследовали, но ничего не нашли. А дальше идет ровное дно абсолютно, и течение увеличивается, их, скорее всего, где-то ниже по течению унесло, и достаточно далеко, но куда — трудно предполагать", — рассказал Беловошин.
Беловошин также уточнил, что поиск под водой ведется в рамках уголовного дела по заявке от прокуратуры, полиции или следственного комитета. "Сегодня заявка не поступала", — отметил собеседник агентства.
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По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в ночь на понедельник в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге пять человек провалились под лед в 350 метрах от берега.
Глава района Павел Кулаков рассказал, что трагедия случилась, когда компания из десяти человек пыталась перейти Волгу по льду.
Двух человек, девушку и мужчину, удалось спасти, но молодой человек позже скончался в машине скорой помощи. Еще трое мужчин числились пропавшими без вести: лидер Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и друг Аристарх.
Позже спасатели сообщили об обнаружении одного из трех тел. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что это тело Свиргунова, и его познали. Эту информацию вскоре официально подтвердили участники Cream Soda в соцсети.
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