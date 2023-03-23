https://ria.ru/20230323/poisk-1860194829.html

Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda

Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda - РИА Новости, 23.03.2023

Водолазы прекратили поиск тел друга и брата погибшего основателя Cream Soda

Водолазы после трех дней поиска тел друга и брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившихся под лед на Волге в Ярославской... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:36

2023-03-23T19:36

2023-03-23T19:38

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ЯРОСЛАВЛЬ , 23 мар — РИА Новости. Водолазы после трех дней поиска тел друга и брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившихся под лед на Волге в Ярославской области, прекратили подводные работы, сообщил РИА Новости начальник центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин. Специалисты считают дальнейшие работы нецелесообразными – скорее всего, тела унесло далеко вниз по течению. Беловошин также уточнил, что поиск под водой ведется в рамках уголовного дела по заявке от прокуратуры, полиции или следственного комитета. "Сегодня заявка не поступала", — отметил собеседник агентства. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в ночь на понедельник в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге пять человек провалились под лед в 350 метрах от берега. Глава района Павел Кулаков рассказал, что трагедия случилась, когда компания из десяти человек пыталась перейти Волгу по льду. Двух человек, девушку и мужчину, удалось спасти, но молодой человек позже скончался в машине скорой помощи. Еще трое мужчин числились пропавшими без вести: лидер Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и друг Аристарх. Позже спасатели сообщили об обнаружении одного из трех тел. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что это тело Свиргунова, и его познали. Эту информацию вскоре официально подтвердили участники Cream Soda в соцсети.

https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html

https://ria.ru/20230322/svirgunov-1859556588.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

происшествия, ярославль, шоу-бизнес, звезды, знаменитости