https://ria.ru/20230323/poezd-1860235142.html
В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором
В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором - РИА Новости, 23.03.2023
В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором
Грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, пожарные призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента, сообщает телеканал... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:48
2023-03-23T23:48
2023-03-23T23:48
в мире
огайо
массачусетс
бостон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, пожарные призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента, сообщает телеканал NBC10Boston. Состав принадлежит компании Norfolk Southern, еще один товарный поезд которой в начале февраля стал причиной экологической катастрофы в штате Огайо. "(Сошедшие с рельсов) железнодорожные вагоны не содержат опасных материалов", - сообщил в соцсетях пожарный департамент города Эр, в районе которого произошел инцидент. Тем не менее пожарные просят местное население избегать места аварии. По данным пожарных, с рельсов сошли пять вагонов, еще два накренились. В момент схода состав был припаркован и не двигался. Помощник городского управляющего Карли Антонеллис заявила, что в результате инцидента никто не пострадал. Город Эр расположен примерно в 48 километрах к северо-западу от Бостона. Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html
https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html
огайо
массачусетс
бостон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, массачусетс, бостон, сша
В мире, Огайо, Массачусетс, Бостон, США
В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором
NBC10Boston: в США сошел с рельсов еще один грузовой состав компании Norfolk Southern
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, пожарные призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента, сообщает телеканал NBC10Boston
.
Состав принадлежит компании Norfolk Southern, еще один товарный поезд которой в начале февраля стал причиной экологической катастрофы в штате Огайо
.
"(Сошедшие с рельсов) железнодорожные вагоны не содержат опасных материалов", - сообщил в соцсетях пожарный департамент города Эр, в районе которого произошел инцидент. Тем не менее пожарные просят местное население избегать места аварии.
По данным пожарных, с рельсов сошли пять вагонов, еще два накренились. В момент схода состав был припаркован и не двигался.
Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США
Помощник городского управляющего Карли Антонеллис заявила, что в результате инцидента никто не пострадал. Город Эр расположен примерно в 48 километрах к северо-западу от Бостона
.
Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов