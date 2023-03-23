https://ria.ru/20230323/poezd-1860235142.html

В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором

В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором - РИА Новости, 23.03.2023

В США сошел с рельсов грузовой состав с мусором

Грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, пожарные призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента, сообщает телеканал... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:48

2023-03-23T23:48

2023-03-23T23:48

в мире

огайо

массачусетс

бостон

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, пожарные призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента, сообщает телеканал NBC10Boston. Состав принадлежит компании Norfolk Southern, еще один товарный поезд которой в начале февраля стал причиной экологической катастрофы в штате Огайо. "(Сошедшие с рельсов) железнодорожные вагоны не содержат опасных материалов", - сообщил в соцсетях пожарный департамент города Эр, в районе которого произошел инцидент. Тем не менее пожарные просят местное население избегать места аварии. По данным пожарных, с рельсов сошли пять вагонов, еще два накренились. В момент схода состав был припаркован и не двигался. Помощник городского управляющего Карли Антонеллис заявила, что в результате инцидента никто не пострадал. Город Эр расположен примерно в 48 километрах к северо-западу от Бостона. Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.

https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html

https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html

огайо

массачусетс

бостон

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, огайо, массачусетс, бостон, сша