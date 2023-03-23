https://ria.ru/20230323/podvig-1860158803.html

В Госдуме заявили, что Кирби не понять храбрости русских летчиков

В Госдуме заявили, что Кирби не понять храбрости русских летчиков - РИА Новости, 23.03.2023

В Госдуме заявили, что Кирби не понять храбрости русских летчиков

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:55

2023-03-23T17:55

2023-03-23T17:55

россия

черное море

сша

джон кирби

леонид ивлев

госдума рф

су-27

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джону Кирби не понять, что такое храбрость и подвиг, которые продемонстрировали российские летчики во время инцидента с беспилотником в Черном море. Ранее Кирби заявил, что решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море оскорбило Вашингтон. Кирби добавил, что российский летчик злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а пилот "в лучшем случае просто идиот". "Кирби, как и многие американцы, воспитан на симуляторах компьютерных игр, где есть много жизней про запас, где можно в случае проигрыша снова переиграть, перейти на новую игру, а вот в реальной жизни они не понимают, что такое храбрость, что такое мужество, что такое героизм. Для них непонятны поступки Александра Матросова и Николая Гастелло, поэтому подвиг наших летчиков, принудивших к ликвидации американский беспилотник, им тоже не понятен", - сказал РИА Новости Ивлев.По его словам, в России и в США разное понимание культуры подвига и культуры риска. При этом депутат посоветовал Кирби лучше рассказать, как американские летчики боялись приблизиться к китайскому воздушному шару, пролетающему над США. "Пусть Кирби об этом подробнее расскажет. Там точно храбрости нет", - подчеркнул депутат. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230318/bespilotnik-1858822409.html

https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, сша, джон кирби, леонид ивлев, госдума рф, су-27, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем