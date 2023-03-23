https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860103648.html

Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО

Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в приоритетном порядке необходимо решать проблему поддержку военнослужащих, он пообещал рассмотреть... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:32

2023-03-23T15:32

2023-03-23T15:32

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

алексей диденко (политик)

лдпр

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_e3a70dd84b7d604b2f308f5b15632d76.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в приоритетном порядке необходимо решать проблему поддержку военнослужащих, он пообещал рассмотреть инициативу фракции ЛДПР по уточнению в федеральном законе №131 полномочий органов местного самоуправления на реализацию помощи участникам СВО. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После доклада главы кабмина замглавы фракции ЛДПР в ГД и председатель комитета по регполитике Алексей Диденко поднял вопрос о включенности органов местного самоуправления в поддержку участников специальной военной операции, по его мнению, сегодня она недостаточная. Он призвал внести изменения в ФЗ №131 в связи с этим. "Ну, во-первых, 131 закон содержит такую возможность сегодня, у нас по разграничению полномочий уже предусмотрена возможность для органов местного самоуправления по оказанию социальный помощи, поддержки для нуждающихся граждан, но мы сейчас по СВО говорим, да, надо смотреть, эту задачу, вообще поддержку военнослужащих сегодня нам абсолютно точно надо решать", - сказал Мишустин. Он отметил, что сегодня это важнейший элемент, над которым идет работа. "Соответственно давайте посмотрим по уточнению по законопроекту, я попрошу в приоритетном порядке посмотреть ваше предложение", - сказал он.

https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860055529.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, алексей диденко (политик), лдпр, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество