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Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860103648.html
Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО
Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в приоритетном порядке необходимо решать проблему поддержку военнослужащих, он пообещал рассмотреть... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:32
2023-03-23T15:32
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
алексей диденко (политик)
лдпр
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в приоритетном порядке необходимо решать проблему поддержку военнослужащих, он пообещал рассмотреть инициативу фракции ЛДПР по уточнению в федеральном законе №131 полномочий органов местного самоуправления на реализацию помощи участникам СВО. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После доклада главы кабмина замглавы фракции ЛДПР в ГД и председатель комитета по регполитике Алексей Диденко поднял вопрос о включенности органов местного самоуправления в поддержку участников специальной военной операции, по его мнению, сегодня она недостаточная. Он призвал внести изменения в ФЗ №131 в связи с этим. "Ну, во-первых, 131 закон содержит такую возможность сегодня, у нас по разграничению полномочий уже предусмотрена возможность для органов местного самоуправления по оказанию социальный помощи, поддержки для нуждающихся граждан, но мы сейчас по СВО говорим, да, надо смотреть, эту задачу, вообще поддержку военнослужащих сегодня нам абсолютно точно надо решать", - сказал Мишустин. Он отметил, что сегодня это важнейший элемент, над которым идет работа. "Соответственно давайте посмотрим по уточнению по законопроекту, я попрошу в приоритетном порядке посмотреть ваше предложение", - сказал он.
https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860055529.html
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михаил мишустин, алексей диденко (политик), лдпр, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Алексей Диденко (политик), ЛДПР, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Общество
Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о допподдержке участников СВО

Мишустин пообещал рассмотреть законопроект о поддержке участников СВО муниципалитетами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные ВС РФ
Военные ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военные ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в приоритетном порядке необходимо решать проблему поддержку военнослужащих, он пообещал рассмотреть инициативу фракции ЛДПР по уточнению в федеральном законе №131 полномочий органов местного самоуправления на реализацию помощи участникам СВО.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
После доклада главы кабмина замглавы фракции ЛДПР в ГД и председатель комитета по регполитике Алексей Диденко поднял вопрос о включенности органов местного самоуправления в поддержку участников специальной военной операции, по его мнению, сегодня она недостаточная. Он призвал внести изменения в ФЗ №131 в связи с этим.
"Ну, во-первых, 131 закон содержит такую возможность сегодня, у нас по разграничению полномочий уже предусмотрена возможность для органов местного самоуправления по оказанию социальный помощи, поддержки для нуждающихся граждан, но мы сейчас по СВО говорим, да, надо смотреть, эту задачу, вообще поддержку военнослужащих сегодня нам абсолютно точно надо решать", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что сегодня это важнейший элемент, над которым идет работа.
"Соответственно давайте посмотрим по уточнению по законопроекту, я попрошу в приоритетном порядке посмотреть ваше предложение", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинАлексей Диденко (политик)ЛДПРОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуОбщество
 
 
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