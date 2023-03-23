https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860055529.html

В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов

В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов - РИА Новости, 23.03.2023

В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов

Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:30

2023-03-23T13:30

2023-03-23T14:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство приступило к созданию специального Государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. В том числе для предоставления им юридической, социальной, психологической и медицинской помощи, включая реабилитацию. А также – содействия в трудоустройстве и получении образования", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."У людей не должно быть проблем с решением возникающих вопросов. Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации. Важно предоставлять всё быстро и без проволочек. Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране", - отметил он.По словам премьера, эти люди через многое прошли – и им нужны повышенное внимание и особая забота государства."И это будет обеспечено", - пообещал Мишустин.

https://ria.ru/20230321/podderzhka-1859439641.html

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Мишустин о госфонде по поддержке ветеранов и семей погибших в зоне СВО Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2023-03-23T13:30 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году