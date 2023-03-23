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В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов
В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов - РИА Новости, 23.03.2023
В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов
Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:30
2023-03-23T13:30
2023-03-23T14:13
специальная военная операция на украине
общество
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михаил мишустин
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство приступило к созданию специального Государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. В том числе для предоставления им юридической, социальной, психологической и медицинской помощи, включая реабилитацию. А также – содействия в трудоустройстве и получении образования", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."У людей не должно быть проблем с решением возникающих вопросов. Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации. Важно предоставлять всё быстро и без проволочек. Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране", - отметил он.По словам премьера, эти люди через многое прошли – и им нужны повышенное внимание и особая забота государства."И это будет обеспечено", - пообещал Мишустин.
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Мишустин о госфонде по поддержке ветеранов и семей погибших в зоне СВО
Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2023-03-23T13:30
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
В России скоро заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов
Мишустин: скоро заработает госфонд по поддержке семей погибших в спецоперации бойцов