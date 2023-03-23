https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860044160.html

Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов

Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов - РИА Новости, 23.03.2023

Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов

Власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов, чьи доходы упали по итогам 2022 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:13

2023-03-23T13:13

2023-03-23T13:15

экономика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов, чьи доходы упали по итогам 2022 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы видим, что основное падение происхо­дило у регионов, которые были очень сильными – нефтедобывающими. Сказалась и конъюнктура. Сейчас ищем дополнительные возможности для поддержки всех субъектов", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году