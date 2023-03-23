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Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов - РИА Новости, 23.03.2023
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13:13 23.03.2023 (обновлено: 13:15 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860044160.html
Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов
Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов - РИА Новости, 23.03.2023
Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов
Власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов, чьи доходы упали по итогам 2022 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:13
2023-03-23T13:15
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов, чьи доходы упали по итогам 2022 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы видим, что основное падение происхо­дило у регионов, которые были очень сильными – нефтедобывающими. Сказалась и конъюнктура. Сейчас ищем дополнительные возможности для поддержки всех субъектов", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
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экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Власти ищут возможности по поддержке нефтедобывающих регионов

Мишустин: власти ищут дополнительные возможности по поддержке нефтедобывающих регионов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов, чьи доходы упали по итогам 2022 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы видим, что основное падение происхо­дило у регионов, которые были очень сильными – нефтедобывающими. Сказалась и конъюнктура. Сейчас ищем дополнительные возможности для поддержки всех субъектов", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым
Вчера, 13:14
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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