https://ria.ru/20230323/plan-1860154824.html

Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья

Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья - РИА Новости, 23.03.2023

Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья

Удмуртия перевыполняет программу переселения населения из аварийного жилья по нацпроекту, с начала реализации программы в новое жилье уже переехали более трех... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:45

2023-03-23T17:45

2023-03-23T17:45

удмуртская республика

жилье

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

александр бречалов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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УФА, 23 мар – РИА Новости. Удмуртия перевыполняет программу переселения населения из аварийного жилья по нацпроекту, с начала реализации программы в новое жилье уже переехали более трех тысяч местных жителей, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с главой республики Удмуртия Александром Бречаловым. Они обсудили реализацию национальных проектов, которые курирует Минстрой России, на территории республики, развитие жилищного строительства и строительства социальных объектов. По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Удмуртской Республике введено 401,1 тысячи квадратных метров жилья. "В субъекте продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Удмуртия показывает перевыполнение плана. Так, нарастающим итогом с начала реализации программы в новое жильё переехали уже 3230 человек, удалось расселить 46,83 тысячи квадратных метров непригодной для проживания площади", — приводятся слова Файзуллина. По данным пресс-службы, за 2022 год в Удмуртии введено в эксплуатацию более 1 миллиона "квадратов" жилья. Такие показатели республика демонстрирует впервые. "Оказала положительное влияние реализация программы догазификации, принять участие в которой возможно при наличии прав собственности на индивидуальный жилой дом. Вместе с тем сработала "Сельская ипотека" на приобретение и строительство индивидуальных жилых домов, а также возможность постановки на кадастровый учет индивидуальных домов, построенных на землях садоводства или огородничества", — цитирует пресс-служба Бречалова. По его словам, отличным инструментом развития многоквартирной застройки стала программа "Стимул", которая работает в регионе уже третий год. В рамках программы в этом году к реализации запланировано 8 объектов. По графику идёт строительство автомобильной дороги в селе Первомайский к жилым комплексам вдоль улицы Архитектора П.П. Берша и канализации в Индустриальном районе Ижевска. На строительство ещё четырёх объектов канализаций и одного объекта водоснабжения в республике идёт заключение договоров. "На встрече также была затронута тема комплексного развития территорий (КРТ). В Удмуртской Республике две территории КРТ общей площадью 17,7 га, потенциал строительства многоквартирных домов на которых составляет 318 тыс. кв. метров. Кроме того, глава Минстроя и глава Удмуртии обсудили вопросы перераспределения финансирования по отдельным культурным, спортивным, а также инженерным объектам республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230864.html

https://ria.ru/20230320/boytsy-1859299869.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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жилье, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)