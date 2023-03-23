https://ria.ru/20230323/plan-1860154824.html
Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья
Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья - РИА Новости, 23.03.2023
Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья
Удмуртия перевыполняет программу переселения населения из аварийного жилья по нацпроекту, с начала реализации программы в новое жилье уже переехали более трех... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:45
2023-03-23T17:45
2023-03-23T17:45
удмуртская республика
жилье
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
александр бречалов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_49:500:2802:2048_1920x0_80_0_0_7fe3e8289166eb70b3ce415fa3d7b98a.jpg
УФА, 23 мар – РИА Новости. Удмуртия перевыполняет программу переселения населения из аварийного жилья по нацпроекту, с начала реализации программы в новое жилье уже переехали более трех тысяч местных жителей, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с главой республики Удмуртия Александром Бречаловым. Они обсудили реализацию национальных проектов, которые курирует Минстрой России, на территории республики, развитие жилищного строительства и строительства социальных объектов. По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Удмуртской Республике введено 401,1 тысячи квадратных метров жилья. "В субъекте продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Удмуртия показывает перевыполнение плана. Так, нарастающим итогом с начала реализации программы в новое жильё переехали уже 3230 человек, удалось расселить 46,83 тысячи квадратных метров непригодной для проживания площади", — приводятся слова Файзуллина. По данным пресс-службы, за 2022 год в Удмуртии введено в эксплуатацию более 1 миллиона "квадратов" жилья. Такие показатели республика демонстрирует впервые. "Оказала положительное влияние реализация программы догазификации, принять участие в которой возможно при наличии прав собственности на индивидуальный жилой дом. Вместе с тем сработала "Сельская ипотека" на приобретение и строительство индивидуальных жилых домов, а также возможность постановки на кадастровый учет индивидуальных домов, построенных на землях садоводства или огородничества", — цитирует пресс-служба Бречалова. По его словам, отличным инструментом развития многоквартирной застройки стала программа "Стимул", которая работает в регионе уже третий год. В рамках программы в этом году к реализации запланировано 8 объектов. По графику идёт строительство автомобильной дороги в селе Первомайский к жилым комплексам вдоль улицы Архитектора П.П. Берша и канализации в Индустриальном районе Ижевска. На строительство ещё четырёх объектов канализаций и одного объекта водоснабжения в республике идёт заключение договоров. "На встрече также была затронута тема комплексного развития территорий (КРТ). В Удмуртской Республике две территории КРТ общей площадью 17,7 га, потенциал строительства многоквартирных домов на которых составляет 318 тыс. кв. метров. Кроме того, глава Минстроя и глава Удмуртии обсудили вопросы перераспределения финансирования по отдельным культурным, спортивным, а также инженерным объектам республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230864.html
https://ria.ru/20230320/boytsy-1859299869.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_724:602:2652:2048_1920x0_80_0_0_7c032fe7560e6f6a6d3c6568a39aca65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Удмуртская Республика, Жилье, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Александр Бречалов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья
Файзуллин: Удмуртия перевыполняет план по переселению населения из аварийного жилья
УФА, 23 мар – РИА Новости. Удмуртия перевыполняет программу переселения населения из аварийного жилья по нацпроекту, с начала реализации программы в новое жилье уже переехали более трех тысяч местных жителей, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с главой республики Удмуртия Александром Бречаловым
. Они обсудили реализацию национальных проектов, которые курирует Минстрой
России, на территории республики, развитие жилищного строительства и строительства социальных объектов. По данным Росстата
, за первые два месяца 2023 года в Удмуртской Республике
введено 401,1 тысячи квадратных метров жилья.
Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США
"В субъекте продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Удмуртия показывает перевыполнение плана. Так, нарастающим итогом с начала реализации программы в новое жильё переехали уже 3230 человек, удалось расселить 46,83 тысячи квадратных метров непригодной для проживания площади", — приводятся слова Файзуллина.
По данным пресс-службы, за 2022 год в Удмуртии введено в эксплуатацию более 1 миллиона "квадратов" жилья. Такие показатели республика демонстрирует впервые. "Оказала положительное влияние реализация программы догазификации, принять участие в которой возможно при наличии прав собственности на индивидуальный жилой дом. Вместе с тем сработала "Сельская ипотека" на приобретение и строительство индивидуальных жилых домов, а также возможность постановки на кадастровый учет индивидуальных домов, построенных на землях садоводства или огородничества", — цитирует пресс-служба Бречалова.
По его словам, отличным инструментом развития многоквартирной застройки стала программа "Стимул", которая работает в регионе уже третий год. В рамках программы в этом году к реализации запланировано 8 объектов. По графику идёт строительство автомобильной дороги в селе Первомайский к жилым комплексам вдоль улицы Архитектора П.П. Берша и канализации в Индустриальном районе Ижевска
. На строительство ещё четырёх объектов канализаций и одного объекта водоснабжения в республике идёт заключение договоров.
"На встрече также была затронута тема комплексного развития территорий (КРТ). В Удмуртской Республике две территории КРТ общей площадью 17,7 га, потенциал строительства многоквартирных домов на которых составляет 318 тыс. кв. метров. Кроме того, глава Минстроя и глава Удмуртии обсудили вопросы перераспределения финансирования по отдельным культурным, спортивным, а также инженерным объектам республики", - говорится в сообщении.
Власти Удмуртии рассказали о бойцах, отправившихся служить по контракту