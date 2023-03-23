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СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/plan-1859929859.html
СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу
СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу
США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:14
2023-03-23T05:14
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Москва, 23 мар – РИА Новости. США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому режиму, прекращение огня на Украине было бы полезно для Вашингтона, такое мнение в беседе с Asia Times на условиях анонимности участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике."США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У него нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил (на конференции – ред.) с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня", - сказал собеседник издания.Такой шаг, выразил мнение эксперт, стал бы "спасительным унижением" для Вашингтона. "Поражение во Вьетнаме сделало возможным полное переосмысление оборонной стратегии США и окончательную победу Америки в холодной войне. "Таким образом, Путин, возможно, оказывает США услугу, унижая их сейчас", - сказал он.Украинская армия, отмечается также в статье, сталкивается с нехваткой качественно обученного личного состава, поскольку профессиональная армия выбита за время спецоперации, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки."Качество личного состава ВСУ, как рядовых, так и офицеров, ухудшилось. Критические часть гражданской экономики оказалась под угрозу из-за мобилизации рабочей силы", - говорится в материале.В сложившейся ситуации Владимир Зеленский может принять китайский мирный план, заключается в статье.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Как отметил президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html
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сша, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу

Asia Times: теряющие влияние США нуждаются в "унизительном" прекращении огня на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
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Москва, 23 мар – РИА Новости. США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому режиму, прекращение огня на Украине было бы полезно для Вашингтона, такое мнение в беседе с Asia Times на условиях анонимности участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.
"США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У него нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил (на конференции – ред.) с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня", - сказал собеседник издания.
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США
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Такой шаг, выразил мнение эксперт, стал бы "спасительным унижением" для Вашингтона. "Поражение во Вьетнаме сделало возможным полное переосмысление оборонной стратегии США и окончательную победу Америки в холодной войне. "Таким образом, Путин, возможно, оказывает США услугу, унижая их сейчас", - сказал он.
Украинская армия, отмечается также в статье, сталкивается с нехваткой качественно обученного личного состава, поскольку профессиональная армия выбита за время спецоперации, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки.
"Качество личного состава ВСУ, как рядовых, так и офицеров, ухудшилось. Критические часть гражданской экономики оказалась под угрозу из-за мобилизации рабочей силы", - говорится в материале.
В сложившейся ситуации Владимир Зеленский может принять китайский мирный план, заключается в статье.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Как отметил президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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