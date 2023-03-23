https://ria.ru/20230323/plan-1859929859.html

СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу

СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу

США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T05:14

2023-03-23T05:14

2023-03-23T05:14

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Москва, 23 мар – РИА Новости. США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому режиму, прекращение огня на Украине было бы полезно для Вашингтона, такое мнение в беседе с Asia Times на условиях анонимности участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике."США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У него нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил (на конференции – ред.) с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня", - сказал собеседник издания.Такой шаг, выразил мнение эксперт, стал бы "спасительным унижением" для Вашингтона. "Поражение во Вьетнаме сделало возможным полное переосмысление оборонной стратегии США и окончательную победу Америки в холодной войне. "Таким образом, Путин, возможно, оказывает США услугу, унижая их сейчас", - сказал он.Украинская армия, отмечается также в статье, сталкивается с нехваткой качественно обученного личного состава, поскольку профессиональная армия выбита за время спецоперации, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки."Качество личного состава ВСУ, как рядовых, так и офицеров, ухудшилось. Критические часть гражданской экономики оказалась под угрозу из-за мобилизации рабочей силы", - говорится в материале.В сложившейся ситуации Владимир Зеленский может принять китайский мирный план, заключается в статье.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Как отметил президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859562398.html

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сша, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины