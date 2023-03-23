СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу
Asia Times: теряющие влияние США нуждаются в "унизительном" прекращении огня на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
Москва, 23 мар – РИА Новости. США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому режиму, прекращение огня на Украине было бы полезно для Вашингтона, такое мнение в беседе с Asia Times на условиях анонимности участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.
"США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У него нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил (на конференции – ред.) с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня", - сказал собеседник издания.
Такой шаг, выразил мнение эксперт, стал бы "спасительным унижением" для Вашингтона. "Поражение во Вьетнаме сделало возможным полное переосмысление оборонной стратегии США и окончательную победу Америки в холодной войне. "Таким образом, Путин, возможно, оказывает США услугу, унижая их сейчас", - сказал он.
Украинская армия, отмечается также в статье, сталкивается с нехваткой качественно обученного личного состава, поскольку профессиональная армия выбита за время спецоперации, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки.
"Качество личного состава ВСУ, как рядовых, так и офицеров, ухудшилось. Критические часть гражданской экономики оказалась под угрозу из-за мобилизации рабочей силы", - говорится в материале.
В сложившейся ситуации Владимир Зеленский может принять китайский мирный план, заключается в статье.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Как отметил президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.