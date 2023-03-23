Рейтинг@Mail.ru
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/perets-1859977917.html
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика - РИА Новости, 23.03.2023
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика
Четырнадцать детей на Кубани обратились за медицинской помощью после того, как 16-летний ученик распылил в школе перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:57
2023-03-23T10:57
происшествия
россия
гулькевичский район
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Четырнадцать детей на Кубани обратились за медицинской помощью после того, как 16-летний ученик распылил в школе перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в четверг в краевом ГУМВД России. По данным ведомства, в среду учителя школы обратились в дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району и рассказали, что в мужском туалете на первом этаже здания был распылен перцовый баллончик. Правоохранительные органы установили всех участников инцидента, опросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html
россия
гулькевичский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гулькевичский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Гулькевичский район, Краснодарский край
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика

В Краснодарском крае ученик распылил перцовый баллончик в школе, пострадали 14 детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Четырнадцать детей на Кубани обратились за медицинской помощью после того, как 16-летний ученик распылил в школе перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в четверг в краевом ГУМВД России.
По данным ведомства, в среду учителя школы обратились в дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району и рассказали, что в мужском туалете на первом этаже здания был распылен перцовый баллончик.
«
"В результате действий 16-летнего ученика с жалобами на плохое самочувствие в медицинское учреждение обратилось 14 несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы установили всех участников инцидента, опросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье
10:38
 
ПроисшествияРоссияГулькевичский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала