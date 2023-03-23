https://ria.ru/20230323/perets-1859977917.html
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика - РИА Новости, 23.03.2023
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика
Четырнадцать детей на Кубани обратились за медицинской помощью после того, как 16-летний ученик распылил в школе перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:57
2023-03-23T10:57
2023-03-23T10:57
происшествия
россия
гулькевичский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Четырнадцать детей на Кубани обратились за медицинской помощью после того, как 16-летний ученик распылил в школе перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в четверг в краевом ГУМВД России. По данным ведомства, в среду учителя школы обратились в дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району и рассказали, что в мужском туалете на первом этаже здания был распылен перцовый баллончик. Правоохранительные органы установили всех участников инцидента, опросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html
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происшествия, россия, гулькевичский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Гулькевичский район, Краснодарский край
В кубанской школе 14 детей пострадали из-за перцового баллончика
В Краснодарском крае ученик распылил перцовый баллончик в школе, пострадали 14 детей