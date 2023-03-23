Рейтинг@Mail.ru
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pentagon-1860173024.html
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2023
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов
Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:30
2023-03-23T18:30
сша
украина
ллойд остин
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин. На 2024 год Белый дом вновь запросил для Пентагона исторически-рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем было в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году. Американские военные признают, что арсеналы западных стран оказались в значительной степени опустошены масштабными поставками на Украину, а военно-промышленный комплекс не способен одномоментно удовлетворить спрос, стремительно выросший после десятилетий мирной жизни.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, ллойд остин, пентагон, в мире
США, Украина, Ллойд Остин, Пентагон, В мире
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов

Пентагон запросил бюджет на закупку всех боеприпасов, которые способен произвести ВПК США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«
"Мы просим свыше 30 миллиардов долларов для инвестиций в производственную базу и покупки максимального числа боеприпасов, которые может выпустить американская промышленность", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
На 2024 год Белый дом вновь запросил для Пентагона исторически-рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем было в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году.
Американские военные признают, что арсеналы западных стран оказались в значительной степени опустошены масштабными поставками на Украину, а военно-промышленный комплекс не способен одномоментно удовлетворить спрос, стремительно выросший после десятилетий мирной жизни.
Украинские военнослужащие проходят обучение на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
18 марта, 08:00
 
СШАУкраинаЛлойд ОстинПентагонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала