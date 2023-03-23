https://ria.ru/20230323/pentagon-1860173024.html

Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов

Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2023

Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов

Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:30

2023-03-23T18:30

2023-03-23T18:30

сша

украина

ллойд остин

пентагон

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин. На 2024 год Белый дом вновь запросил для Пентагона исторически-рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем было в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году. Американские военные признают, что арсеналы западных стран оказались в значительной степени опустошены масштабными поставками на Украину, а военно-промышленный комплекс не способен одномоментно удовлетворить спрос, стремительно выросший после десятилетий мирной жизни.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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сша, украина, ллойд остин, пентагон, в мире