https://ria.ru/20230323/pentagon-1860173024.html
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2023
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов
Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:30
2023-03-23T18:30
2023-03-23T18:30
сша
украина
ллойд остин
пентагон
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Пентагон просит бюджет на закупку максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность, заявил министр обороны США Ллойд Остин. На 2024 год Белый дом вновь запросил для Пентагона исторически-рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем было в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году. Американские военные признают, что арсеналы западных стран оказались в значительной степени опустошены масштабными поставками на Украину, а военно-промышленный комплекс не способен одномоментно удовлетворить спрос, стремительно выросший после десятилетий мирной жизни.
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сша, украина, ллойд остин, пентагон, в мире
США, Украина, Ллойд Остин, Пентагон, В мире
Пентагон запросил бюджет на массовую закупку боеприпасов
Пентагон запросил бюджет на закупку всех боеприпасов, которые способен произвести ВПК США