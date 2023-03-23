https://ria.ru/20230323/pensii-1860059969.html

В России повысят социальные пенсии

В России повысят социальные пенсии - РИА Новости, 23.03.2023

В России повысят социальные пенсии

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, с 1 апреля будут повышены социальные пенсии, за год их рост... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:40

2023-03-23T13:40

2023-03-23T16:21

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, с 1 апреля будут повышены социальные пенсии, за год их рост составит 13,5%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.Он объяснил, что, таким образом, за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%. Это, по словам премьер-министра РФ, "позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек".Мишустин уточнил, что правительство в целом совершенствует систему социальных гарантий, чтобы они "предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без излишней бюрократии"."Это обязанность государства – заботиться о гражданах. Не допускать, чтобы люди ходили по инстанциям, "выбивая" то, на что у них есть полное право. И для этого с текущего года мы создали новую структуру – Фонд пенсионного и социального страхования. Ввели единый тариф страховых взносов, за счет чего к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза", - заявил он.Глава правительства пояснил, что для человека не принципиально, из каких источников он получает пенсии и пособия и какое именно ведомство их назначает, а важно, чтобы средства приходили без задержек."Для предпринимателей имеет значение прозрачность и понятность вносимых ими платежей. И новый Фонд пенсионного и социального страхования это обеспечит – за счет оптимизации и централизации всех управленческих и бухгалтерских процессов", - добавил Мишустин. -

https://ria.ru/20230315/pensii-1857997560.html

https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году