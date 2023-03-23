https://ria.ru/20230323/partiya-1860230898.html
В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию"
В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 23.03.2023
В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию"
Более 56 тысяч жителей ДНР вступили в "Единую Россию", донецкое отделение находится в лидерах среди новых регионов почти по всем направлениям партийной работы,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:09
2023-03-23T23:09
2023-03-23T23:09
политика
донецкая народная республика
андрей турчак
денис пушилин
александр сидякин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч жителей ДНР вступили в "Единую Россию", донецкое отделение находится в лидерах среди новых регионов почти по всем направлениям партийной работы, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. "Региональное отделение "Единой России" в ДНР сегодня в лидерах среди наших новых регионов, если не по всем, то почти по всем направлениям партийной работы. Наши партбилеты каждый день здесь получают все больше жителей. С (врио главы ДНР) Денисом Пушилиным сегодня вручали их новым членам партии. С момента появления в регионе "Единой России" наши ряды пополнили более 56 тысяч человек", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что по реализации партийных проектов региональное отделение "включилось по всей линейке" - в том числе и по своим проектам, которые работают только в регионе. "Эту работу мы оцениваем как эффективную. Благодарю коллег за ее организацию. Центральный исполком партии в лице его главы Александра Сидякина и всей команды, наш товарищ, депутат ГД, ответственный за работу в ДНР, Зураб Макиев, оказывали и будут оказывать всю необходимую помощь нашим партийным коллегам в республике - организационную, методическую, юридическую. Все вопросы решали и будем вместе. Наша задача - вывести региональное отделение "Единой России" в лидеры в регионе. И она нам по силам", - заключил политик.
https://ria.ru/20230323/monson-1860218403.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, андрей турчак, денис пушилин, александр сидякин, единая россия, госдума рф
Политика, Донецкая Народная Республика, Андрей Турчак, Денис Пушилин, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ
В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию"
Турчак: более 56 тысяч жителей ДНР вступили в ЕР с момента появления партии в регионе