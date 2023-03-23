https://ria.ru/20230323/partiya-1860230898.html

В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию"

В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 23.03.2023

В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию"

Более 56 тысяч жителей ДНР вступили в "Единую Россию", донецкое отделение находится в лидерах среди новых регионов почти по всем направлениям партийной работы,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:09

2023-03-23T23:09

2023-03-23T23:09

политика

донецкая народная республика

андрей турчак

денис пушилин

александр сидякин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч жителей ДНР вступили в "Единую Россию", донецкое отделение находится в лидерах среди новых регионов почти по всем направлениям партийной работы, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. "Региональное отделение "Единой России" в ДНР сегодня в лидерах среди наших новых регионов, если не по всем, то почти по всем направлениям партийной работы. Наши партбилеты каждый день здесь получают все больше жителей. С (врио главы ДНР) Денисом Пушилиным сегодня вручали их новым членам партии. С момента появления в регионе "Единой России" наши ряды пополнили более 56 тысяч человек", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что по реализации партийных проектов региональное отделение "включилось по всей линейке" - в том числе и по своим проектам, которые работают только в регионе. "Эту работу мы оцениваем как эффективную. Благодарю коллег за ее организацию. Центральный исполком партии в лице его главы Александра Сидякина и всей команды, наш товарищ, депутат ГД, ответственный за работу в ДНР, Зураб Макиев, оказывали и будут оказывать всю необходимую помощь нашим партийным коллегам в республике - организационную, методическую, юридическую. Все вопросы решали и будем вместе. Наша задача - вывести региональное отделение "Единой России" в лидеры в регионе. И она нам по силам", - заключил политик.

https://ria.ru/20230323/monson-1860218403.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, донецкая народная республика, андрей турчак, денис пушилин, александр сидякин, единая россия, госдума рф