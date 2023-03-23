Рейтинг@Mail.ru
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 23.03.2023 (обновлено: 16:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства - РИА Новости, 23.03.2023
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:54
2023-03-23T16:33
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860039751_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_4a5b05e52fd4c7ae3058674c7e726b14.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций. Ключевые заявления председателя кабинета министров — в материале РИА Новости.Запад не брезгует ничемЭкономика выстоялаБизнес адаптировалсяЭкономика адаптируетсяДефицит бюджета будет сокращатьсяРост госдолга не представляет угрозыСнижение административной нагрузкиПоддержка материнства и детстваСоциальная поддержкаИндексация выплатПоддержка регионовПерезапуск экономики новых регионовПоддержка участников спецоперации и их семейСоциальная сфераПродовольственная безопасностьРасселение аварийного жильяРазвитие транспорта
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было"
Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было"
2023-03-23T11:54
true
PT1M38S
Мишустин о работе банковской системы в условиях санкций
Мишустин о работе банковской системы в условиях санкций
2023-03-23T11:54
true
PT0M27S
Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям"
Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям"
2023-03-23T11:54
true
PT2M01S
Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет"
Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет"
2023-03-23T11:54
true
PT0M13S
Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить"
Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить"
2023-03-23T11:54
true
PT1M28S
Мишустин об увеличении финансовой помощи регионам на 10%
Мишустин об увеличении финансовой помощи регионам на 10%
2023-03-23T11:54
true
PT0M42S
"Наша следующая задача". Мишустин о перезапуске экономики новых регионов
"Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин.
2023-03-23T11:54
true
PT0M59S
Мишустин о госфонде по поддержке ветеранов и семей погибших в зоне СВО
Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2023-03-23T11:54
true
PT0M50S
Мишустин об уровне продовольственной безопасности в России
Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2023-03-23T11:54
true
PT1M41S
Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья
Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья
2023-03-23T11:54
true
PT0M15S
Мишустин о первом полете обновленного SSJ
Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.
2023-03-23T11:54
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860039751_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_687d87fcfc592d9752b0173277e6194c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, видео, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций. Ключевые заявления председателя кабинета министров — в материале РИА Новости.
2023-03-23T11:54
true
PT1M38S

"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций. Ключевые заявления председателя кабинета министров — в материале РИА Новости.

Запад не брезгует ничем

«

"По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. <...> Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. <...> Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно — главной целью был именно российский народ".

«
"(На Западе. — Прим. ред.) не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Экономика выстояла

«

"Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. <...> Спад <...> оказался вполне умеренным. <...> Правительство и Банк России подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов. <...> Была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков".

«

"Только прямая поддержка (экономики. — Прим. ред.) за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около полутора триллионов рублей. По различным программам льготного кредитования компаний — еще почти четыре триллиона. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на один триллион. А также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка шести триллионов рублей".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Бизнес адаптировался

«

"Благодаря этим решениям бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек. <...> Для иностранных организаций с российскими корнями упростили механизм смены прописки из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский (в Калининградской области) и Русский (в Приморском крае) за прошлый год уже переехали 83 компании, что в три раза больше, чем за предыдущий".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Экономика адаптируется

«

"Будем реалистами — внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в 2024-м период адапта­ции завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Дефицит бюджета будет сокращаться

«

"Дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета. В бюджете на 2023 год, вы знаете, заложен дефицит в два процентных пункта, который будет покрыт в основном за счет заимствований на внутреннем рынке. Также есть возможность задействования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Рост госдолга не представляет угрозы

«

"Мы также достаточно находимся в комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо, да, приводить цифры, какой госдолг у недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%. <...> Здесь краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют нам угроз".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Снижение административной нагрузки

«
"Продолжаем снижать административную нагрузку. Перенесено введение ряда обязательных требований. Автоматически были продлены более двух с половиной миллионов разрешительных документов для бизнеса. И порядка пяти миллионов водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 миллиардов рублей".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Поддержка материнства и детства

«
"Поддержка детства, материнства, семей с детьми — это, безусловно, приоритет правительства. Благодаря нашей с вами совместной работе расходы государства на так называемый детский бюджет растут. В 2023 году это уже 2,7 триллиона рублей, в 2022-м было 2,4 триллиона".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Социальная поддержка

«

"По поручению президента дважды подняли прожиточный минимум. <...> В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит, доходы 15 миллионов человек удалось сохранить. <...> Поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят".

«
"Около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, которое можно подать дистанционно".
«
"В прошлом году она (программа материнского капитала. — Прим. ред.) стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей, которые распорядились этими средствами. Чаще всего — для улучшения жилищных условий".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Индексация выплат

«
"Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии. <...> Социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%. <...> Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек".
«

"По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Поддержка регионов

«

"Правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей, что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты. <...> В большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем на 13% мы это внимательно мониторим и составили почти 15 с половиной триллионов рублей".

«
"Разработали механизм, который позволил существенно снизить и нагрузку на региональные финансы. По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования на 720 миллиардов рублей. Это позволило им сэкономить свыше 65 миллиардов на обслуживании государственного долга".
«
"Продолжается выполнение десяти индивидуальных программ для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития. С учетом итогов прошлого года они позволили создать почти десять тысяч рабочих мест, привлечь свыше 75 миллиардов рублей инвестиций".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Перезапуск экономики новых регионов

«

"Наша следующая задача — перезапустить экономику этих регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. — Прим. ред.). Ключевые отрасли Донбасса — металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях".

«

"Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, — провести глубокую модернизацию".

«

"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Поддержка участников спецоперации и их семей

«

"Правительство приступило к созданию специального государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов. В том числе предоставление им юридической, социальной, психологической и медицинской помощи, включая реабилитацию. А также — содействие в трудоустройстве и получении образования. <...> У людей не должно быть проблем с решением возникающих вопросов, если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации. Важно предоставлять все быстро и без проволочек. Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Социальная сфера

«
"В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. <...> Реализуем президентские программы по возведению и капитальному ремонту общеобразовательных организаций. В прошлом году более полутора тысяч зданий приведено в порядок и свыше двухсот пятидесяти — построено. <...> Активно строятся детские сады. В прошлом году их было возведено почти двести сорок".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Продовольственная безопасность

«

"Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос. <...> Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время, 157 миллионов тонн. <...> Объем финансирования (агропромышленного комплекса. — Прим. ред.) в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Расселение аварийного жилья

«
"По всей стране продолжается сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из более трех миллионов квадратных метров аварийного жилья. Направили 43 миллиарда рублей, чтобы делать это ускоренными темпами".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

Развитие транспорта

«

"С 2026 года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год. <...> Завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев".

«

"В российских субъектах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог и уложено 176 миллионов квадратных метров полотна. Что на 16 миллионов "квадратов" больше предыдущих достижений".

«
"Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России
 
РоссияУкраинаМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала