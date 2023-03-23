https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html

"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства

"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства - РИА Новости, 23.03.2023

"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:54

2023-03-23T11:54

2023-03-23T16:33

россия

украина

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860039751_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_4a5b05e52fd4c7ae3058674c7e726b14.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций. Ключевые заявления председателя кабинета министров — в материале РИА Новости.Запад не брезгует ничемЭкономика выстоялаБизнес адаптировалсяЭкономика адаптируетсяДефицит бюджета будет сокращатьсяРост госдолга не представляет угрозыСнижение административной нагрузкиПоддержка материнства и детстваСоциальная поддержкаИндексация выплатПоддержка регионовПерезапуск экономики новых регионовПоддержка участников спецоперации и их семейСоциальная сфераПродовольственная безопасностьРасселение аварийного жильяРазвитие транспорта

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было" Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было" 2023-03-23T11:54 true PT1M38S

Мишустин о работе банковской системы в условиях санкций Мишустин о работе банковской системы в условиях санкций 2023-03-23T11:54 true PT0M27S

Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям" Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям" 2023-03-23T11:54 true PT2M01S

Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет" Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет" 2023-03-23T11:54 true PT0M13S

Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить" Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить" 2023-03-23T11:54 true PT1M28S

Мишустин об увеличении финансовой помощи регионам на 10% Мишустин об увеличении финансовой помощи регионам на 10% 2023-03-23T11:54 true PT0M42S

"Наша следующая задача". Мишустин о перезапуске экономики новых регионов "Наша следующая задача – перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор – в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин. 2023-03-23T11:54 true PT0M59S

Мишустин о госфонде по поддержке ветеранов и семей погибших в зоне СВО Госфонд по поддержке ветеранов и семей погибших в СВО бойцов заработает в течение ближайших месяцев по всей стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2023-03-23T11:54 true PT0M50S

Мишустин об уровне продовольственной безопасности в России Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2023-03-23T11:54 true PT1M41S

Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья 2023-03-23T11:54 true PT0M15S

Мишустин о первом полете обновленного SSJ Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин. 2023-03-23T11:54 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, видео, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году