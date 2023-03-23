"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства
Запад не брезгует ничем
"По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. <...> Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. <...> Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно — главной целью был именно российский народ".
Экономика выстояла
"Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. <...> Спад <...> оказался вполне умеренным. <...> Правительство и Банк России подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов. <...> Была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков".
"Только прямая поддержка (экономики. — Прим. ред.) за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около полутора триллионов рублей. По различным программам льготного кредитования компаний — еще почти четыре триллиона. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на один триллион. А также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка шести триллионов рублей".
Бизнес адаптировался
"Благодаря этим решениям бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек. <...> Для иностранных организаций с российскими корнями упростили механизм смены прописки из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский (в Калининградской области) и Русский (в Приморском крае) за прошлый год уже переехали 83 компании, что в три раза больше, чем за предыдущий".
Экономика адаптируется
"Будем реалистами — внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в 2024-м период адаптации завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития".
Дефицит бюджета будет сокращаться
"Дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета. В бюджете на 2023 год, вы знаете, заложен дефицит в два процентных пункта, который будет покрыт в основном за счет заимствований на внутреннем рынке. Также есть возможность задействования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета".
Рост госдолга не представляет угрозы
"Мы также достаточно находимся в комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо, да, приводить цифры, какой госдолг у недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%. <...> Здесь краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют нам угроз".
Снижение административной нагрузки
Поддержка материнства и детства
Социальная поддержка
"По поручению президента дважды подняли прожиточный минимум. <...> В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит, доходы 15 миллионов человек удалось сохранить. <...> Поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят".
Индексация выплат
"По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%".
Поддержка регионов
"Правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей, что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты. <...> В большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем на 13% — мы это внимательно мониторим — и составили почти 15 с половиной триллионов рублей".
Перезапуск экономики новых регионов
"Наша следующая задача — перезапустить экономику этих регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. — Прим. ред.). Ключевые отрасли Донбасса — металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях".
"Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, — провести глубокую модернизацию".
"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку".
Поддержка участников спецоперации и их семей
"Правительство приступило к созданию специального государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов. В том числе предоставление им юридической, социальной, психологической и медицинской помощи, включая реабилитацию. А также — содействие в трудоустройстве и получении образования. <...> У людей не должно быть проблем с решением возникающих вопросов, если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации. Важно предоставлять все быстро и без проволочек. Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране".
Социальная сфера
Продовольственная безопасность
"Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос. <...> Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время, 157 миллионов тонн. <...> Объем финансирования (агропромышленного комплекса. — Прим. ред.) в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей".
Расселение аварийного жилья
Развитие транспорта
"С 2026 года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год. <...> Завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев".
"В российских субъектах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог и уложено 176 миллионов квадратных метров полотна. Что на 16 миллионов "квадратов" больше предыдущих достижений".