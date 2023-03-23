https://ria.ru/20230323/oruzhie-1860225564.html
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий - РИА Новости, 23.03.2023
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать бесконтрольно розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:33
2023-03-23T22:33
2023-03-23T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
киев
киевская область
игорь клименко
мвд украины
вадим денисенко
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать бесконтрольно розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий, заверив, что все вооружение учтено в специальной базе. При этом ранее в марте начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщал, что в регионе резко выросло количество незарегистрированного оружия, а власти Днепропетровской области объявляли о необходимости сдать полученное вооружение до 27 марта. Как заявлял ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко, только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
https://ria.ru/20230317/oruzhie-1858653297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий
МВД Украины: власти не будут изымать розданное жителям оружие до конца боевых действий