Рейтинг@Mail.ru
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/oruzhie-1860225564.html
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий - РИА Новости, 23.03.2023
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать бесконтрольно розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:33
2023-03-23T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
киев
киевская область
игорь клименко
мвд украины
вадим денисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/60/1499366089_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f1e0200c248f27b21a13fc3722f78bd9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать бесконтрольно розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий, заверив, что все вооружение учтено в специальной базе. При этом ранее в марте начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщал, что в регионе резко выросло количество незарегистрированного оружия, а власти Днепропетровской области объявляли о необходимости сдать полученное вооружение до 27 марта. Как заявлял ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко, только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
https://ria.ru/20230317/oruzhie-1858653297.html
днепропетровская область
киев
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/60/1499366089_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_1595d86dc805ce7db63da894f6ca286d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, киев, киевская область, игорь клименко, мвд украины, вадим денисенко, украина, гу мвд украины в г. киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Киевская область, Игорь Клименко, МВД Украины, Вадим Денисенко, Украина, ГУ МВД Украины в г. Киев
У украинцев решили не изымать оружие до конца боевых действий

МВД Украины: власти не будут изымать розданное жителям оружие до конца боевых действий

© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти не будут изымать бесконтрольно розданное гражданам стрелковое оружие до конца боевых действий, заверив, что все вооружение учтено в специальной базе.
«
"Все оружие, которое было легально выдано гражданам, в том числе подразделениями Национальной полиции, на сегодняшний день учтено в учетной базе и мы не видим проблем по контролю за его использованием, поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках", - заявил Клименко в эфире украинского телемарафона.
При этом ранее в марте начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщал, что в регионе резко выросло количество незарегистрированного оружия, а власти Днепропетровской области объявляли о необходимости сдать полученное вооружение до 27 марта.
Как заявлял ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко, только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Жителям Днепропетровской области дали десять дней на сдачу выданного оружия
17 марта, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКиевКиевская областьИгорь КлименкоМВД УкраиныВадим ДенисенкоУкраинаГУ МВД Украины в г. Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала