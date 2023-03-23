https://ria.ru/20230323/oppozitsiya-1860235984.html

В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий

В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий - РИА Новости, 23.03.2023

В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий

Протестующая в Молдавии оппозиционная партия "Шор" потребовала от правительства увеличения пенсий и социальных пособий в соответствии с уровнем инфляции,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:53

2023-03-23T23:53

2023-03-23T23:53

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КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Протестующая в Молдавии оппозиционная партия "Шор" потребовала от правительства увеличения пенсий и социальных пособий в соответствии с уровнем инфляции, сообщает пресс-служба политсилы. Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. "Парламентская фракция партии "Шор" настаивает на том, чтобы пенсии были проиндексированы с 1 апреля в соответствии с уровнем инфляции, зафиксированным в прошлом году, а именно примерно на 30%, а не на 15%, как решило правительство и правящая партия "Действие и солидарность (ПДС)", - отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте партии. В партии подчеркнули, что первоначально правительство и парламентское большинство настаивали на повышении пенсий лишь на 14,1%, однако изменили решение после серии протестных акций. "Но мы продолжим настаивать на том, чтобы пенсии были проиндексированы в два раза больше", - говорится в заявлении. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Партия "Шор" призывает власти республики вернуть населению затраты на отопление за три зимних месяца.

https://ria.ru/20230320/moldaviya-1859300033.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев