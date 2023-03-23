https://ria.ru/20230323/oppozitsiya-1860235984.html
В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий
В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий - РИА Новости, 23.03.2023
В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий
Протестующая в Молдавии оппозиционная партия "Шор" потребовала от правительства увеличения пенсий и социальных пособий в соответствии с уровнем инфляции,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:53
2023-03-23T23:53
2023-03-23T23:53
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КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Протестующая в Молдавии оппозиционная партия "Шор" потребовала от правительства увеличения пенсий и социальных пособий в соответствии с уровнем инфляции, сообщает пресс-служба политсилы. Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. "Парламентская фракция партии "Шор" настаивает на том, чтобы пенсии были проиндексированы с 1 апреля в соответствии с уровнем инфляции, зафиксированным в прошлом году, а именно примерно на 30%, а не на 15%, как решило правительство и правящая партия "Действие и солидарность (ПДС)", - отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте партии. В партии подчеркнули, что первоначально правительство и парламентское большинство настаивали на повышении пенсий лишь на 14,1%, однако изменили решение после серии протестных акций. "Но мы продолжим настаивать на том, чтобы пенсии были проиндексированы в два раза больше", - говорится в заявлении. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Партия "Шор" призывает власти республики вернуть населению затраты на отопление за три зимних месяца.
https://ria.ru/20230320/moldaviya-1859300033.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии оппозиция потребовала от правительства повышения пенсий
Оппозиция в Молдавии выдвинула правительству новое требование — повысить пенсии
КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Протестующая в Молдавии оппозиционная партия "Шор" потребовала от правительства увеличения пенсий и социальных пособий в соответствии с уровнем инфляции, сообщает пресс-служба политсилы.
Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе
массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
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"Парламентская фракция партии "Шор" настаивает на том, чтобы пенсии были проиндексированы с 1 апреля в соответствии с уровнем инфляции, зафиксированным в прошлом году, а именно примерно на 30%, а не на 15%, как решило правительство и правящая партия "Действие и солидарность (ПДС)", - отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте партии.
В партии подчеркнули, что первоначально правительство и парламентское большинство настаивали на повышении пенсий лишь на 14,1%, однако изменили решение после серии протестных акций.
"Но мы продолжим настаивать на том, чтобы пенсии были проиндексированы в два раза больше", - говорится в заявлении.
Молдавия
испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Партия "Шор" призывает власти республики вернуть населению затраты на отопление за три зимних месяца.
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