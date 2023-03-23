https://ria.ru/20230323/oplata-1860097525.html

Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников

Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников

В правительстве РФ идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда научных работников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:19

2023-03-23T15:19

2023-03-23T15:19

наука

наука

михаил мишустин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860027063_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_ba709489b14909777541210af91f964d.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В правительстве РФ идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда научных работников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Госдуме он напомнил, что, согласно майскому указу президента, необходимо обеспечить двукратное превышение заработной платы ученых по сравнению со средней в регионе. "С 13-го года с 41 тысячи она выросла до 120 тысяч... И в первой половине 2022 года ещё на 8,3% сейчас зарплата выросла. Это на сегодняшний день неплохие результаты", - сказал Мишустин. По его словам, система материального стимулирования - сложная вещь. "Сейчас идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда именно научных работников. Вы правы, там копейка - это доплата за степень. С этим надо что-то делать, с учетом, конечно, имеющихся возможностей государства мы будем принимать эти решения", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230323/uchenye-1860088307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, михаил мишустин, россия, общество