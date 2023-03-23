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Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников
Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников
В правительстве РФ идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда научных работников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:19
2023-03-23T15:19
2023-03-23T15:19
наука
наука
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В правительстве РФ идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда научных работников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Госдуме он напомнил, что, согласно майскому указу президента, необходимо обеспечить двукратное превышение заработной платы ученых по сравнению со средней в регионе. "С 13-го года с 41 тысячи она выросла до 120 тысяч... И в первой половине 2022 года ещё на 8,3% сейчас зарплата выросла. Это на сегодняшний день неплохие результаты", - сказал Мишустин. По его словам, система материального стимулирования - сложная вещь. "Сейчас идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда именно научных работников. Вы правы, там копейка - это доплата за степень. С этим надо что-то делать, с учетом, конечно, имеющихся возможностей государства мы будем принимать эти решения", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230323/uchenye-1860088307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, михаил мишустин, россия, общество
Наука, Наука, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Мишустин рассказал об отраслевой системе оплаты труда научных работников
Мишустин: в правительстве обсуждают отраслевую систему оплаты труда научных работников
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В правительстве РФ идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда научных работников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Госдуме
он напомнил, что, согласно майскому указу президента, необходимо обеспечить двукратное превышение заработной платы ученых по сравнению со средней в регионе.
"С 13-го года с 41 тысячи она выросла до 120 тысяч... И в первой половине 2022 года ещё на 8,3% сейчас зарплата выросла. Это на сегодняшний день неплохие результаты", - сказал Мишустин.
По его словам, система материального стимулирования - сложная вещь. "Сейчас идет серьезное обсуждение новой отраслевой системы оплаты труда именно научных работников. Вы правы, там копейка - это доплата за степень. С этим надо что-то делать, с учетом, конечно, имеющихся возможностей государства мы будем принимать эти решения", - сказал глава правительства.
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых