Рейтинг@Mail.ru
РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 23.03.2023 (обновлено: 18:58 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/opk-1860089746.html
РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК
РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК
Жесткие послания Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий в Великую Отечественную войну являлись дисциплинирующей мерой и имели... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:02
2023-03-23T18:58
безопасность
технологии
россия
дмитрий медведев
российское военно-историческое общество (рвио)
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340055_0:224:3166:2005_1920x0_80_0_0_d3b55387717a21d0b473384f447e6d0c.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жесткие послания Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий в Великую Отечественную войну являлись дисциплинирующей мерой и имели стимулирующий эффект, такая практика была бы целесообразна и сейчас, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Так он прокомментировал РИА Новости высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Тот сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий ОПК телеграммами Сталина военного времени. Сталин направлял жесткие по содержанию телеграммы руководителям тех предприятий, которые по каким-либо причинам в основном в первый и самый тяжелый период Великой Отечественной войны срывали выпуск важнейших видов вооружений и военной техники, отметил Мягков. "Телеграммы Сталина имели дисциплинирующее значение. Такие жесткие меры в руководстве военной экономики были не просто желательны, а необходимы. Без этого невозможно было ни эвакуировать промышленные предприятия на восток, ни наладить производство, запустить новые предприятия по выпуску танков, самолетов, "катюш", и так далее", - сказал историк. По его словам, телеграммы, которые Сталин направлял директорам предприятий, не выполнявших план, заставляли их задуматься, что если они не обеспечат выпуск продукции к конкретному сроку и в конкретных объемах, то наказание будет суровым. "Это подстегивало людей. Хотя абсолютное большинство директоров предприятий делало все возможное, исходя из того, что необходимо было поднять военную промышленность на востоке страны, дать как можно больше вооружения и техники, чтобы достичь Победы", - добавил Мягков. Такие меры были формой ручного управления, но необходимость в них была востребована "исходя из мобилизации всего и вся для Победы", отметил научный директор РВИО. "Возможно ли сегодня применять такие меры – решать нашему руководству. Но, на мой взгляд, для небольшой части тех людей (в руководстве предприятий), которые до сих пор не осознали, что мы находимся на рубеже, когда решается вопрос о будущем нашего государства, нашего народа и что необходимо быть в мобилизованном состоянии, подобные указания, возможно, станут стимулом для понимания ситуации", - подчеркнул Мягков. В качестве примера он напомнил о телеграмме Сталина в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову, направленной из Москвы в сентябре 1941 года. "Прошу Вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танка KB Челябинскому тракторному заводу. Сейчас я прошу и надеюсь, что Вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если Вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну Вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а Вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", - писал глава советского государства. "Уралмашзавод" смог оперативно выправить ситуацию, и в дальнейшем необходимости в таких телеграммах не возникало. До окончания войны завод оставался одной из основных "военных кузниц" страны. После войны Борис Музруков стал одной из ключевых фигур в советском атомном проекте, возглавлял первый отечественный комплекс по производству оружейного плутония (сейчас это ведущее промышленное предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", производственное объединение "Маяк" в Озерске Челябинской области). Затем Музруков был директором "Конструкторского бюро-11", разрабатывавшего советское ядерное и термоядерное оружие (ныне это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области).
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
https://ria.ru/20230110/gosoboronzakaz-1843959124.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340055_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ae26acdfea6988508937f67e74ef27e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, дмитрий медведев, российское военно-историческое общество (рвио), ссср, иосиф сталин (джугашвили)
Безопасность, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Российское военно-историческое общество (РВИО), СССР, Иосиф Сталин (Джугашвили)
РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК

РВИО считает, что зачитывание телеграмм Сталина директорам заводов ОПК будет полезно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жесткие послания Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий в Великую Отечественную войну являлись дисциплинирующей мерой и имели стимулирующий эффект, такая практика была бы целесообразна и сейчас, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Так он прокомментировал РИА Новости высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Тот сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий ОПК телеграммами Сталина военного времени.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
14 марта, 16:33
Сталин направлял жесткие по содержанию телеграммы руководителям тех предприятий, которые по каким-либо причинам в основном в первый и самый тяжелый период Великой Отечественной войны срывали выпуск важнейших видов вооружений и военной техники, отметил Мягков.
"Телеграммы Сталина имели дисциплинирующее значение. Такие жесткие меры в руководстве военной экономики были не просто желательны, а необходимы. Без этого невозможно было ни эвакуировать промышленные предприятия на восток, ни наладить производство, запустить новые предприятия по выпуску танков, самолетов, "катюш", и так далее", - сказал историк.
По его словам, телеграммы, которые Сталин направлял директорам предприятий, не выполнявших план, заставляли их задуматься, что если они не обеспечат выпуск продукции к конкретному сроку и в конкретных объемах, то наказание будет суровым. "Это подстегивало людей. Хотя абсолютное большинство директоров предприятий делало все возможное, исходя из того, что необходимо было поднять военную промышленность на востоке страны, дать как можно больше вооружения и техники, чтобы достичь Победы", - добавил Мягков. Такие меры были формой ручного управления, но необходимость в них была востребована "исходя из мобилизации всего и вся для Победы", отметил научный директор РВИО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа
3 марта, 14:51
"Возможно ли сегодня применять такие меры – решать нашему руководству. Но, на мой взгляд, для небольшой части тех людей (в руководстве предприятий), которые до сих пор не осознали, что мы находимся на рубеже, когда решается вопрос о будущем нашего государства, нашего народа и что необходимо быть в мобилизованном состоянии, подобные указания, возможно, станут стимулом для понимания ситуации", - подчеркнул Мягков.
В качестве примера он напомнил о телеграмме Сталина в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову, направленной из Москвы в сентябре 1941 года. "Прошу Вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танка KB Челябинскому тракторному заводу. Сейчас я прошу и надеюсь, что Вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если Вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну Вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а Вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", - писал глава советского государства.
"Уралмашзавод" смог оперативно выправить ситуацию, и в дальнейшем необходимости в таких телеграммах не возникало. До окончания войны завод оставался одной из основных "военных кузниц" страны.
После войны Борис Музруков стал одной из ключевых фигур в советском атомном проекте, возглавлял первый отечественный комплекс по производству оружейного плутония (сейчас это ведущее промышленное предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", производственное объединение "Маяк" в Озерске Челябинской области). Затем Музруков был директором "Конструкторского бюро-11", разрабатывавшего советское ядерное и термоядерное оружие (ныне это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области).
Дмитрий Медведев во время посещения АО 61-й бронетанковый ремонтный завод - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
10 января, 17:28
 
БезопасностьТехнологииРоссияДмитрий МедведевРоссийское военно-историческое общество (РВИО)СССРИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала