https://ria.ru/20230323/opk-1860089746.html

РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК

РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК - РИА Новости, 23.03.2023

РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК

Жесткие послания Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий в Великую Отечественную войну являлись дисциплинирующей мерой и имели... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:02

2023-03-23T15:02

2023-03-23T18:58

безопасность

технологии

россия

дмитрий медведев

российское военно-историческое общество (рвио)

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жесткие послания Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий в Великую Отечественную войну являлись дисциплинирующей мерой и имели стимулирующий эффект, такая практика была бы целесообразна и сейчас, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Так он прокомментировал РИА Новости высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Тот сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий ОПК телеграммами Сталина военного времени. Сталин направлял жесткие по содержанию телеграммы руководителям тех предприятий, которые по каким-либо причинам в основном в первый и самый тяжелый период Великой Отечественной войны срывали выпуск важнейших видов вооружений и военной техники, отметил Мягков. "Телеграммы Сталина имели дисциплинирующее значение. Такие жесткие меры в руководстве военной экономики были не просто желательны, а необходимы. Без этого невозможно было ни эвакуировать промышленные предприятия на восток, ни наладить производство, запустить новые предприятия по выпуску танков, самолетов, "катюш", и так далее", - сказал историк. По его словам, телеграммы, которые Сталин направлял директорам предприятий, не выполнявших план, заставляли их задуматься, что если они не обеспечат выпуск продукции к конкретному сроку и в конкретных объемах, то наказание будет суровым. "Это подстегивало людей. Хотя абсолютное большинство директоров предприятий делало все возможное, исходя из того, что необходимо было поднять военную промышленность на востоке страны, дать как можно больше вооружения и техники, чтобы достичь Победы", - добавил Мягков. Такие меры были формой ручного управления, но необходимость в них была востребована "исходя из мобилизации всего и вся для Победы", отметил научный директор РВИО. "Возможно ли сегодня применять такие меры – решать нашему руководству. Но, на мой взгляд, для небольшой части тех людей (в руководстве предприятий), которые до сих пор не осознали, что мы находимся на рубеже, когда решается вопрос о будущем нашего государства, нашего народа и что необходимо быть в мобилизованном состоянии, подобные указания, возможно, станут стимулом для понимания ситуации", - подчеркнул Мягков. В качестве примера он напомнил о телеграмме Сталина в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову, направленной из Москвы в сентябре 1941 года. "Прошу Вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танка KB Челябинскому тракторному заводу. Сейчас я прошу и надеюсь, что Вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если Вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну Вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а Вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", - писал глава советского государства. "Уралмашзавод" смог оперативно выправить ситуацию, и в дальнейшем необходимости в таких телеграммах не возникало. До окончания войны завод оставался одной из основных "военных кузниц" страны. После войны Борис Музруков стал одной из ключевых фигур в советском атомном проекте, возглавлял первый отечественный комплекс по производству оружейного плутония (сейчас это ведущее промышленное предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", производственное объединение "Маяк" в Озерске Челябинской области). Затем Музруков был директором "Конструкторского бюро-11", разрабатывавшего советское ядерное и термоядерное оружие (ныне это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области).

https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

https://ria.ru/20230110/gosoboronzakaz-1843959124.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, дмитрий медведев, российское военно-историческое общество (рвио), ссср, иосиф сталин (джугашвили)