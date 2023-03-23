Рейтинг@Mail.ru
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/opk-1860050487.html
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин
Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:21
2023-03-23T13:21
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860047613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e569b5d173d7344c0ee8d38cb0e8c45.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он напомнил, что осенью был подписан указ пре­зидента о создании Координа­цион­ного совета по обеспечению потреб­ностей Вооруженных Сил и других войск, воинских формирований и органов."Для удовлетворения многократно возросших нужд комплекса ускоренно выполняются инвестицион­ные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - сказал Мишустин.По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности с обеспечением потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином имуществе, принимаются оперативные решения, добавил премьер."Переформатировали работу про­мышленности. Где нужно – перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, были расширены случаи закупок у единственных поставщиков, упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов, добавил премьер."Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", - сказал Мишустин.Он также напомнил о целом комплексе мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных.
https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html
https://na.ria.ru/20230316/rabota-1858251961.html
https://ria.ru/20230316/opk-1858328203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860047613_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3b0b23fbfec36a0b84e0c7f53b38c6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин

Премьер Мишустин отметил, что организации ОПК ускоренно выполняют инвестиционные проекты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он напомнил, что осенью был подписан указ пре­зидента о создании Координа­цион­ного совета по обеспечению потреб­ностей Вооруженных Сил и других войск, воинских формирований и органов.
Медведев о работе предприятий ОПК: Хочу зачитать телеграммы Сталина директорам заводов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК
Вчера, 10:14
"Для удовлетворения многократно возросших нужд комплекса ускоренно выполняются инвестицион­ные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - сказал Мишустин.
По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности с обеспечением потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином имуществе, принимаются оперативные решения, добавил премьер.
"Переформатировали работу про­мышленности. Где нужно – перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.
Механосборочный цех на предприятии ОДК-Пермские моторы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Минтруд рассказал, сколько студентов работают на предприятиях ОПК
16 марта, 12:01
Он напомнил, что в сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, были расширены случаи закупок у единственных поставщиков, упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов, добавил премьер.
"Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", - сказал Мишустин.
Он также напомнил о целом комплексе мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК
16 марта, 15:08
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала