https://ria.ru/20230323/opk-1860050487.html

Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин

Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин

Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:21

2023-03-23T13:21

2023-03-23T13:21

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он напомнил, что осенью был подписан указ пре­зидента о создании Координа­цион­ного совета по обеспечению потреб­ностей Вооруженных Сил и других войск, воинских формирований и органов."Для удовлетворения многократно возросших нужд комплекса ускоренно выполняются инвестицион­ные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - сказал Мишустин.По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности с обеспечением потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином имуществе, принимаются оперативные решения, добавил премьер."Переформатировали работу про­мышленности. Где нужно – перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, были расширены случаи закупок у единственных поставщиков, упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов, добавил премьер."Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", - сказал Мишустин.Он также напомнил о целом комплексе мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных.

https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html

https://na.ria.ru/20230316/rabota-1858251961.html

https://ria.ru/20230316/opk-1858328203.html

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф