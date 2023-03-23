https://ria.ru/20230323/opk-1860050487.html
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин
Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:21
2023-03-23T13:21
2023-03-23T13:21
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, он напомнил, что осенью был подписан указ президента о создании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил и других войск, воинских формирований и органов."Для удовлетворения многократно возросших нужд комплекса ускоренно выполняются инвестиционные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - сказал Мишустин.По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности с обеспечением потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином имуществе, принимаются оперативные решения, добавил премьер."Переформатировали работу промышленности. Где нужно – перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, были расширены случаи закупок у единственных поставщиков, упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов, добавил премьер."Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", - сказал Мишустин.Он также напомнил о целом комплексе мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных.
https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html
https://na.ria.ru/20230316/rabota-1858251961.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Организации ОПК ускоренно выполняют инвестпроекты, заявил Мишустин
Премьер Мишустин отметил, что организации ОПК ускоренно выполняют инвестиционные проекты
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты, соответствующее финансирование предусмотрено, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме
с ежегодным отчетом правительства, он напомнил, что осенью был подписан указ президента о создании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил и других войск, воинских формирований и органов.
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"Для удовлетворения многократно возросших нужд комплекса ускоренно выполняются инвестиционные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - сказал Мишустин.
По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности с обеспечением потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином имуществе, принимаются оперативные решения, добавил премьер.
"Переформатировали работу промышленности. Где нужно – перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.
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Он напомнил, что в сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, были расширены случаи закупок у единственных поставщиков, упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов, добавил премьер.
"Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", - сказал Мишустин.
Он также напомнил о целом комплексе мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных.
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