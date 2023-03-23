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В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций

В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций - РИА Новости, 23.03.2023

В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций

Количество высокотехнологичных медицинских операций, проведенных адыгейскими врачами, за минувший год увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:26

2023-03-23T20:26

2023-03-23T20:26

республика адыгея

мурат кумпилов

здоровье - общество

республика адыгея

нацпроекты

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МАЙКОП, 23 мар – РИА Новости. Количество высокотехнологичных медицинских операций, проведенных адыгейскими врачами, за минувший год увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Министр здравоохранения региона Рустем Меретуков доложил о внедрении в медучреждениях республики новых методик лечения и увеличении в 1,5 раза количества высокотехнологичных медицинских операций", - говорится в сообщении.По данным министра, в прошлом году в республике было зарегистрировано снижение общего коэффициента смертности на 15,3%, а уровень младенческой смертности находится ниже среднероссийских показателей.В минувшем году в медицину Адыгеи через нацпроект и госпрограммы было вложено 8,5 миллиарда рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе итоговой коллегии республиканского Минздрава. Это позволило строить и ремонтировать медучреждения, оснащать их новым медоборудованием, развивать детское здравоохранение, решать вопросы лекарственного обеспечения и нехватки кадров.Глава Адыгеи напомнил медикам о приоритете пациент-ориентированного подхода и устранении формализма в их работе. "Вы работаете с людьми, и главным должен быть не сам факт оказанной медпомощи, а её результат. Люди должны видеть решение своей проблемы. Каждое обращение граждан, а именно его исполнение, – у нас под контролем", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

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республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, здоровье - общество, республика адыгея, нацпроекты