https://ria.ru/20230323/operatsii-1860206956.html
В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций
В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций - РИА Новости, 23.03.2023
В Адыгее в 2022 году провели в 1,5 раза больше высокотехнологичных операций
Количество высокотехнологичных медицинских операций, проведенных адыгейскими врачами, за минувший год увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:26
2023-03-23T20:26
2023-03-23T20:26
республика адыгея
мурат кумпилов
здоровье - общество
республика адыгея
нацпроекты
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МАЙКОП, 23 мар – РИА Новости. Количество высокотехнологичных медицинских операций, проведенных адыгейскими врачами, за минувший год увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Министр здравоохранения региона Рустем Меретуков доложил о внедрении в медучреждениях республики новых методик лечения и увеличении в 1,5 раза количества высокотехнологичных медицинских операций", - говорится в сообщении.По данным министра, в прошлом году в республике было зарегистрировано снижение общего коэффициента смертности на 15,3%, а уровень младенческой смертности находится ниже среднероссийских показателей.В минувшем году в медицину Адыгеи через нацпроект и госпрограммы было вложено 8,5 миллиарда рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе итоговой коллегии республиканского Минздрава. Это позволило строить и ремонтировать медучреждения, оснащать их новым медоборудованием, развивать детское здравоохранение, решать вопросы лекарственного обеспечения и нехватки кадров.Глава Адыгеи напомнил медикам о приоритете пациент-ориентированного подхода и устранении формализма в их работе. "Вы работаете с людьми, и главным должен быть не сам факт оказанной медпомощи, а её результат. Люди должны видеть решение своей проблемы. Каждое обращение граждан, а именно его исполнение, – у нас под контролем", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, здоровье - общество, республика адыгея, нацпроекты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Здоровье - Общество, Республика Адыгея, Нацпроекты
МАЙКОП, 23 мар – РИА Новости. Количество высокотехнологичных медицинских операций, проведенных адыгейскими врачами, за минувший год увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Министр здравоохранения региона Рустем Меретуков доложил о внедрении в медучреждениях республики новых методик лечения и увеличении в 1,5 раза количества высокотехнологичных медицинских операций", - говорится в сообщении.
По данным министра, в прошлом году в республике было зарегистрировано снижение общего коэффициента смертности на 15,3%, а уровень младенческой смертности находится ниже среднероссийских показателей.
В минувшем году в медицину Адыгеи через нацпроект и госпрограммы было вложено 8,5 миллиарда рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов
в ходе итоговой коллегии республиканского Минздрава. Это позволило строить и ремонтировать медучреждения, оснащать их новым медоборудованием, развивать детское здравоохранение, решать вопросы лекарственного обеспечения и нехватки кадров.
Глава Адыгеи напомнил медикам о приоритете пациент-ориентированного подхода и устранении формализма в их работе. "Вы работаете с людьми, и главным должен быть не сам факт оказанной медпомощи, а её результат. Люди должны видеть решение своей проблемы. Каждое обращение граждан, а именно его исполнение, – у нас под контролем", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее