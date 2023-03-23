https://ria.ru/20230323/oon-1860223669.html

В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"

В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023

В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"

Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:18

2023-03-23T22:18

2023-03-23T22:18

авария на "северных потоках"

оон

фархан хак

россия

в мире

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ООН, 23 мар – РИА Новости. Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос о том, не было ли недавно контактов между ООН с соответствующими сторонами по поводу возможного расследования со стороны организации, Хак сказал: "Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время". Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования обстоятельств диверсии. Голосование по ней ожидается до конца марта.

https://ria.ru/20230323/lavrov-1860069236.html

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авария на "северных потоках", оон, фархан хак, россия, в мире