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В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"
Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:18
2023-03-23T22:18
2023-03-23T22:18
авария на "северных потоках"
оон
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ООН, 23 мар – РИА Новости. Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос о том, не было ли недавно контактов между ООН с соответствующими сторонами по поводу возможного расследования со стороны организации, Хак сказал: "Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время". Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования обстоятельств диверсии. Голосование по ней ожидается до конца марта.
https://ria.ru/20230323/lavrov-1860069236.html
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авария на "северных потоках", оон, фархан хак, россия, в мире
Авария на "Северных потоках", ООН, Фархан Хак, Россия, В мире
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"
ООН не планирует контактов со сторонами по расследованию терактов на "Северных потоках"