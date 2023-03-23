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В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
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22:18 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/oon-1860223669.html
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"
Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:18
2023-03-23T22:18
авария на "северных потоках"
оон
фархан хак
россия
в мире
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ООН, 23 мар – РИА Новости. Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос о том, не было ли недавно контактов между ООН с соответствующими сторонами по поводу возможного расследования со стороны организации, Хак сказал: "Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время". Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования обстоятельств диверсии. Голосование по ней ожидается до конца марта.
https://ria.ru/20230323/lavrov-1860069236.html
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авария на "северных потоках", оон, фархан хак, россия, в мире
Авария на "Северных потоках", ООН, Фархан Хак, Россия, В мире
В ООН ответили на вопрос о контактах по терактам на "Северных потоках"

ООН не планирует контактов со сторонами по расследованию терактов на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ООН, 23 мар – РИА Новости. Контактов ООН со сторонами по поводу возможного расследования терактов на нитках "Северного потока" в данный момент не предполагается, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Отвечая на вопрос о том, не было ли недавно контактов между ООН с соответствующими сторонами по поводу возможного расследования со стороны организации, Хак сказал: "Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время".
Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования обстоятельств диверсии. Голосование по ней ожидается до конца марта.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Авария на "Северных потоках"ООНФархан ХакРоссияВ мире
 
 
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