https://ria.ru/20230323/oman-1860014934.html
Путин поговорил по телефону с султаном Омана
Путин поговорил по телефону с султаном Омана - РИА Новости, 23.03.2023
Путин поговорил по телефону с султаном Омана
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:30
2023-03-23T12:30
2023-03-23T12:43
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе оманской стороны."В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", - говорится в сообщении."Главы государств также обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе. Президент России поздравил Аль Саида и оманский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении. Они также договорились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.
https://ria.ru/20221202/oman-1835830976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, оман, политика, россия, владимир путин
Цены на нефть, Оман, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин поговорил по телефону с султаном Омана
Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид обсудили экономику и Ближний Восток
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе оманской стороны.
"В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", - говорится в сообщении.
"Главы государств также обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе. Президент России поздравил Аль Саида и оманский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении. Они также договорились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.
Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската