https://ria.ru/20230323/oman-1860014934.html

Путин поговорил по телефону с султаном Омана

Путин поговорил по телефону с султаном Омана - РИА Новости, 23.03.2023

Путин поговорил по телефону с султаном Омана

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:30

2023-03-23T12:30

2023-03-23T12:43

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе оманской стороны."В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", - говорится в сообщении."Главы государств также обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе. Президент России поздравил Аль Саида и оманский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении. Они также договорились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.

https://ria.ru/20221202/oman-1835830976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, оман, политика, россия, владимир путин