Рейтинг@Mail.ru
В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 23.03.2023 (обновлено: 00:39 24.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ogranicheniya-1860232585.html
В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов
В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов - РИА Новости, 24.03.2023
В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов
США в декабре ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих в ООН – уведомительный порядок выезда за 25-мильную зону заменили на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-23T23:25
2023-03-24T00:39
оон
россия
сша
в мире
сергей леонидченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d40997a2f7c9daac7c4a588820fcf066.jpg
ООН, 23 мар – РИА Новости. США в декабре ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих в ООН – уведомительный порядок выезда за 25-мильную зону заменили на разрешительный, сообщил глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко.По словам Леонидченко, с декабря 2022 года абсолютно всем сотрудникам постпредства отказывают в любых поездках за пределы этой зоны без объяснения причин."Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация", - указал он.Ситуация с выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, деградирует, 37 человек ждут их продления, сообщил также Леонидченко.США, отметил он, ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН, в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с Москвой.По его словам, из года в год не наблюдается никаких подвижек в решении проблем, искусственно созданных Штатами для функционирования постпредств группы государств, обозначенных Вашингтоном в качестве "неугодных" для себя, эти нарушения множатся и усугубляются.Россия ждет немедленного запуска арбитража ООН-США из-за проблем с выдачей виз и с передвижениями российских дипломатов, заявил Леонидченко. Москва также ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на эту ситуацию, добавил глава правовой референтуры.
https://ria.ru/20230306/vizy-1856242091.html
https://ria.ru/20230309/vizy-1856817283.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ea45368d2747f72dc3836904ac7f32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, сша, в мире, сергей леонидченко
ООН, Россия, США, В мире, Сергей Леонидченко
В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов

Постпредство при ООН: США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкФлаги США и ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Флаги США и ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 мар – РИА Новости. США в декабре ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих в ООН – уведомительный порядок выезда за 25-мильную зону заменили на разрешительный, сообщил глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко.
«

"В декабре прошлого года США ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства и служащих Секретариата ООН из числа российских граждан. Уведомительный порядок поездок за пределы так называемой "25-мильной зоны" был произвольно изменен на разрешительный", - сказал он, выступая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован на сайте российской миссии.

По словам Леонидченко, с декабря 2022 года абсолютно всем сотрудникам постпредства отказывают в любых поездках за пределы этой зоны без объяснения причин.
"Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация", - указал он.
Ситуация с выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, деградирует, 37 человек ждут их продления, сообщил также Леонидченко.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН
6 марта, 21:05
США, отметил он, ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН, в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с Москвой.
По его словам, из года в год не наблюдается никаких подвижек в решении проблем, искусственно созданных Штатами для функционирования постпредств группы государств, обозначенных Вашингтоном в качестве "неугодных" для себя, эти нарушения множатся и усугубляются.
Россия ждет немедленного запуска арбитража ООН-США из-за проблем с выдачей виз и с передвижениями российских дипломатов, заявил Леонидченко. Москва также ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на эту ситуацию, добавил глава правовой референтуры.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН
9 марта, 16:56
 
ООНРоссияСШАВ миреСергей Леонидченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала