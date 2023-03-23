https://ria.ru/20230323/ogranicheniya-1860232585.html

В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов

В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов - РИА Новости, 24.03.2023

В постпредстве России при ООН рассказали об ограничениях США для дипломатов

США в декабре ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих в ООН – уведомительный порядок выезда за 25-мильную зону заменили на... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-23T23:25

2023-03-23T23:25

2023-03-24T00:39

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сергей леонидченко

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ООН, 23 мар – РИА Новости. США в декабре ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих в ООН – уведомительный порядок выезда за 25-мильную зону заменили на разрешительный, сообщил глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко.По словам Леонидченко, с декабря 2022 года абсолютно всем сотрудникам постпредства отказывают в любых поездках за пределы этой зоны без объяснения причин."Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация", - указал он.Ситуация с выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, деградирует, 37 человек ждут их продления, сообщил также Леонидченко.США, отметил он, ставят вопрос выдачи виз российским дипломатам, направляющимся на работу в постпредство при ООН, в зависимость от двусторонних отношений Вашингтона с Москвой.По его словам, из года в год не наблюдается никаких подвижек в решении проблем, искусственно созданных Штатами для функционирования постпредств группы государств, обозначенных Вашингтоном в качестве "неугодных" для себя, эти нарушения множатся и усугубляются.Россия ждет немедленного запуска арбитража ООН-США из-за проблем с выдачей виз и с передвижениями российских дипломатов, заявил Леонидченко. Москва также ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на эту ситуацию, добавил глава правовой референтуры.

https://ria.ru/20230306/vizy-1856242091.html

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оон, россия, сша, в мире, сергей леонидченко