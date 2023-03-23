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В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь
В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь - РИА Новости, 23.03.2023
В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь
Суд назначил пять суток административного ареста девушке после видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:31
2023-03-23T13:31
2023-03-23T13:31
происшествия
саратов
балаковский район
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САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд назначил пять суток административного ареста девушке после видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. Ранее в паблике "Энгельс онлайн" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, а та отказалась, но стала танцевать возле монумента. В сообщении к видео уточняется, что инцидент произошел 17 марта. "Сотрудниками уголовного розыска были установлены и доставлены в отдел полиции предполагаемые участницы видео. В отношении 19-летней жительницы Балаковского района составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Девушка созналась в содеянном и раскаялась. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Со второй была проведена профилактическая беседа", - сказала начальник пресс-службы главка Анастасия Захарова. Она уточнила, что полиция начала проверку после обращения 26-летнего жителя Саратова, который в одном из каналов в мессенджере увидел видеоролик с участием двух девушек. Ранее областное СУСК заявило, что проводит процессуальную проверку по факту осквернения Вечного огня пьяной девушкой, которая сняла свои действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, балаковский район, россия
Происшествия, Саратов, Балаковский район, Россия
В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь
Девушку, плюнувшую в Вечный огонь, арестовали на пять суток
САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд назначил пять суток административного ареста девушке после видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
Ранее в паблике "Энгельс онлайн" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, а та отказалась, но стала танцевать возле монумента. В сообщении к видео уточняется, что инцидент произошел 17 марта.
"Сотрудниками уголовного розыска были установлены и доставлены в отдел полиции предполагаемые участницы видео. В отношении 19-летней жительницы Балаковского района
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ
"Мелкое хулиганство". Девушка созналась в содеянном и раскаялась. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Со второй была проведена профилактическая беседа", - сказала начальник пресс-службы главка Анастасия Захарова.
Она уточнила, что полиция начала проверку после обращения 26-летнего жителя Саратова, который в одном из каналов в мессенджере увидел видеоролик с участием двух девушек.
Ранее областное СУСК заявило, что проводит процессуальную проверку по факту осквернения Вечного огня пьяной девушкой, которая сняла свои действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети.
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