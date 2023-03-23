https://ria.ru/20230323/ogon-1860056294.html

В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь

В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь - РИА Новости, 23.03.2023

В Саратове арестовали девушку, плюнувшую в Вечный огонь

Суд назначил пять суток административного ареста девушке после видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:31

2023-03-23T13:31

2023-03-23T13:31

происшествия

саратов

балаковский район

россия

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САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд назначил пять суток административного ареста девушке после видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. Ранее в паблике "Энгельс онлайн" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, а та отказалась, но стала танцевать возле монумента. В сообщении к видео уточняется, что инцидент произошел 17 марта. "Сотрудниками уголовного розыска были установлены и доставлены в отдел полиции предполагаемые участницы видео. В отношении 19-летней жительницы Балаковского района составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Девушка созналась в содеянном и раскаялась. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Со второй была проведена профилактическая беседа", - сказала начальник пресс-службы главка Анастасия Захарова. Она уточнила, что полиция начала проверку после обращения 26-летнего жителя Саратова, который в одном из каналов в мессенджере увидел видеоролик с участием двух девушек. Ранее областное СУСК заявило, что проводит процессуальную проверку по факту осквернения Вечного огня пьяной девушкой, которая сняла свои действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети.

https://ria.ru/20221223/pskov-1840972026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, балаковский район, россия