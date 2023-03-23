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Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах" - РИА Новости, 23.03.2023
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12:17 23.03.2023 (обновлено: 12:19 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ofshor-1860008342.html
Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах"
Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах" - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год 83 международных компании с российским участием стали резидентами специальных административных... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:17
2023-03-23T12:19
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год 83 международных компании с российским участием стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский - это в три раза больше, чем в предыдущий."Для иностранных организаций с российскими "корнями" упростили механизм "смены прописки" из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский – в Калининградской области и, соответственно, Приморском крае. За прошлый год туда уже "переехали" восемьдесят три компании, что в три раза больше, чем за предыдущий", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.
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михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия, госдума рф
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Россия, Госдума РФ
Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах"

Мишустин заявил, что за 2022 год 83 компании зарегистрировались в "русских офшорах"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год 83 международных компании с российским участием стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский - это в три раза больше, чем в предыдущий.
"Для иностранных организаций с российскими "корнями" упростили механизм "смены прописки" из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский – в Калининградской области и, соответственно, Приморском крае. За прошлый год туда уже "переехали" восемьдесят три компании, что в три раза больше, чем за предыдущий", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"
8 июня 2022, 07:14
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
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