Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах"
Мишустин заявил, что за 2022 год 83 компании зарегистрировались в "русских офшорах"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год 83 международных компании с российским участием стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский - это в три раза больше, чем в предыдущий.
"Для иностранных организаций с российскими "корнями" упростили механизм "смены прописки" из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский – в Калининградской области и, соответственно, Приморском крае. За прошлый год туда уже "переехали" восемьдесят три компании, что в три раза больше, чем за предыдущий", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.