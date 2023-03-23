https://ria.ru/20230323/ofshor-1860008342.html

Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах"

Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах" - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин назвал число компаний, зарегистрировавшихся в "русских офшорах"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год 83 международных компании с российским участием стали резидентами специальных административных... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:17

2023-03-23T12:17

2023-03-23T12:19

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год 83 международных компании с российским участием стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский - это в три раза больше, чем в предыдущий."Для иностранных организаций с российскими "корнями" упростили механизм "смены прописки" из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский – в Калининградской области и, соответственно, Приморском крае. За прошлый год туда уже "переехали" восемьдесят три компании, что в три раза больше, чем за предыдущий", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.

https://ria.ru/20220608/minvostokrazvitiya-1793883017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия, госдума рф