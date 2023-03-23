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При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:09

2023-03-23T15:09

2023-03-23T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин на пересечении улиц Григоращенко и Багратиона", - написал он в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол