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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:09
2023-03-23T15:09
2023-03-23T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин на пересечении улиц Григоращенко и Багратиона", - написал он в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель