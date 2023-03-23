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Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области
Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:48
2023-03-23T14:48
2023-03-23T15:45
специальная военная операция на украине
россия
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания", — написал губернатор.По его словам, в результате пострадал один человек, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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россия, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области
Богомаз: украинские военные обстреляли поселок Белая Березка, один человек пострадал