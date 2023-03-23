Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 23.03.2023 (обновлено: 15:45 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/obstrel-1860085998.html
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области
Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:48
2023-03-23T15:45
специальная военная операция на украине
россия
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
БРЯНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания", — написал губернатор.По его словам, в результате пострадал один человек, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
россия
трубчевский район
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области

Богомаз: украинские военные обстреляли поселок Белая Березка, один человек пострадал

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания", — написал губернатор.
По его словам, в результате пострадал один человек, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТрубчевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала