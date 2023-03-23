https://ria.ru/20230323/obstrel-1860085998.html

Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области

Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области - РИА Новости, 23.03.2023

Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области

Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:48

2023-03-23T14:48

2023-03-23T15:45

специальная военная операция на украине

россия

трубчевский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg

БРЯНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания", — написал губернатор.По его словам, в результате пострадал один человек, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

россия

трубчевский район

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область