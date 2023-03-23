https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1859941451.html

Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом

Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом - РИА Новости, 23.03.2023

Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом

За громкими словами о единых программах, двойных дипломах и академической мобильности в рамках Болонской системы стоял большой бизнес-проект, который "съедал"... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:08

2023-03-23T08:08

2023-03-23T11:06

общество

россия

ольга васильева

валерий фальков

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. За громкими словами о единых программах, двойных дипломах и академической мобильности в рамках Болонской системы стоял большой бизнес-проект, который "съедал" национальные системы образования, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В итоге оказалось, что за громкими словами о единых программах, двойных дипломах, академической мобильности педагогов и студентов скрывалось не что иное, как большой бизнес-проект, который потихонечку "съедал" национальные системы образования. Слава богу, мы этого избежали, выходим из него совсем с небольшими потерями", - сказала Васильева. "Очень быстро к этому процессу подтянулась ВТО (Всемирная торговая организация – ред.). Все громче у них зазвучала идея, что образование – это товар, услуга. То есть изначально это была не наша история, абсолютно", - добавила глава РАО. Она отметила, что в переходе на национальную систему высшего образования не стоит отказываться ни от чего хорошего, но необходимо двигаться вперед, нужно, сохраняя ту сердцевину, которая есть, правильную сердцевину, двигаться вперед с использованием тех технологий, без которых мир не может существовать. В мае прошлого года глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230226/kirienko-1854352001.html

https://ria.ru/20220930/bolonskaya-1820607119.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ольга васильева, валерий фальков, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), навигатор абитуриента