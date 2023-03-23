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Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом - РИА Новости, 23.03.2023
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08:08 23.03.2023 (обновлено: 11:06 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1859941451.html
Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом
Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом - РИА Новости, 23.03.2023
Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом
За громкими словами о единых программах, двойных дипломах и академической мобильности в рамках Болонской системы стоял большой бизнес-проект, который "съедал"... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:08
2023-03-23T11:06
общество
россия
ольга васильева
валерий фальков
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. За громкими словами о единых программах, двойных дипломах и академической мобильности в рамках Болонской системы стоял большой бизнес-проект, который "съедал" национальные системы образования, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В итоге оказалось, что за громкими словами о единых программах, двойных дипломах, академической мобильности педагогов и студентов скрывалось не что иное, как большой бизнес-проект, который потихонечку "съедал" национальные системы образования. Слава богу, мы этого избежали, выходим из него совсем с небольшими потерями", - сказала Васильева. "Очень быстро к этому процессу подтянулась ВТО (Всемирная торговая организация – ред.). Все громче у них зазвучала идея, что образование – это товар, услуга. То есть изначально это была не наша история, абсолютно", - добавила глава РАО. Она отметила, что в переходе на национальную систему высшего образования не стоит отказываться ни от чего хорошего, но необходимо двигаться вперед, нужно, сохраняя ту сердцевину, которая есть, правильную сердцевину, двигаться вперед с использованием тех технологий, без которых мир не может существовать. В мае прошлого года глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230226/kirienko-1854352001.html
https://ria.ru/20220930/bolonskaya-1820607119.html
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общество, россия, ольга васильева, валерий фальков, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Ольга Васильева, Валерий Фальков, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), Навигатор абитуриента
Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом

Глава РАО Васильева о Болонской системе: за громкими словами стоял бизнес-проект

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. За громкими словами о единых программах, двойных дипломах и академической мобильности в рамках Болонской системы стоял большой бизнес-проект, который "съедал" национальные системы образования, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В итоге оказалось, что за громкими словами о единых программах, двойных дипломах, академической мобильности педагогов и студентов скрывалось не что иное, как большой бизнес-проект, который потихонечку "съедал" национальные системы образования. Слава богу, мы этого избежали, выходим из него совсем с небольшими потерями", - сказала Васильева.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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"Очень быстро к этому процессу подтянулась ВТО (Всемирная торговая организация – ред.). Все громче у них зазвучала идея, что образование – это товар, услуга. То есть изначально это была не наша история, абсолютно", - добавила глава РАО.
Она отметила, что в переходе на национальную систему высшего образования не стоит отказываться ни от чего хорошего, но необходимо двигаться вперед, нужно, сохраняя ту сердцевину, которая есть, правильную сердцевину, двигаться вперед с использованием тех технологий, без которых мир не может существовать.
В мае прошлого года глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
Читайте полный текст интервью >>
Болонская система - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Болонская система образования: суть, цели и основные требования
30 сентября 2022, 15:05
 
ОбществоРоссияОльга ВасильеваВалерий ФальковВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)Навигатор абитуриента
 
 
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