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Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
03:10 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/oae-1859794707.html
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом - РИА Новости, 23.03.2023
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом
Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:10
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туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР.Летом туроператоры наращивают объемы перевозки в ОАЭ. Space Travel — удваивает, "Русский Экспресс" — увеличивает на 20 процентов, Fun&amp;Sun — на 30 процентов.Несмотря на рост количества кресел, авиабилеты на июнь, июль и август подорожали как минимум на десять процентов. Хотя многие отели делают скидки — до 30 процентов, а люксовые на некоторые даты снижают цены вполовину.Стоимость недельного тура на июнь — от 140 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "четверке". За гостиницу категории пять звезд придется отдать не менее 160 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом

АТОР: стоимость отдыха в ОАЭ летом начинается от 140 тысяч рублей на двоих

© Фото : Unsplash / Ainur KamaevШарджа, ОАЭ
Шарджа, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Unsplash / Ainur Kamaev
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР.
Летом туроператоры наращивают объемы перевозки в ОАЭ. Space Travel — удваивает, "Русский Экспресс" — увеличивает на 20 процентов, Fun&Sun — на 30 процентов.
Несмотря на рост количества кресел, авиабилеты на июнь, июль и август подорожали как минимум на десять процентов. Хотя многие отели делают скидки — до 30 процентов, а люксовые на некоторые даты снижают цены вполовину.
Стоимость недельного тура на июнь — от 140 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "четверке". За гостиницу категории пять звезд придется отдать не менее 160 тысяч рублей.
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