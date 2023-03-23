https://ria.ru/20230323/oae-1859794707.html
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом - РИА Новости, 23.03.2023
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом
Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:10
2023-03-23T03:10
2023-03-23T03:10
туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР.Летом туроператоры наращивают объемы перевозки в ОАЭ. Space Travel — удваивает, "Русский Экспресс" — увеличивает на 20 процентов, Fun&Sun — на 30 процентов.Несмотря на рост количества кресел, авиабилеты на июнь, июль и август подорожали как минимум на десять процентов. Хотя многие отели делают скидки — до 30 процентов, а люксовые на некоторые даты снижают цены вполовину.Стоимость недельного тура на июнь — от 140 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "четверке". За гостиницу категории пять звезд придется отдать не менее 160 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом
АТОР: стоимость отдыха в ОАЭ летом начинается от 140 тысяч рублей на двоих