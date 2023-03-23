https://ria.ru/20230323/oae-1859794707.html

Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом

Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом - РИА Новости, 23.03.2023

Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на турах в ОАЭ летом

Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:10

2023-03-23T03:10

2023-03-23T03:10

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как сэкономить на путевках в Эмираты в летний сезон, сообщает АТОР.Летом туроператоры наращивают объемы перевозки в ОАЭ. Space Travel — удваивает, "Русский Экспресс" — увеличивает на 20 процентов, Fun&Sun — на 30 процентов.Несмотря на рост количества кресел, авиабилеты на июнь, июль и август подорожали как минимум на десять процентов. Хотя многие отели делают скидки — до 30 процентов, а люксовые на некоторые даты снижают цены вполовину.Стоимость недельного тура на июнь — от 140 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в "четверке". За гостиницу категории пять звезд придется отдать не менее 160 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html

оаэ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор)