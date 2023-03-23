https://ria.ru/20230323/neyrosetevoy-1860002964.html

Повесил датчики и подключил к нейросети: что такое гибридное моделирование?

Повесил датчики и подключил к нейросети: что такое гибридное моделирование? - РИА Новости, 23.03.2023

Повесил датчики и подключил к нейросети: что такое гибридное моделирование?

Авария — это всегда неожиданность. Или нет? Современное оборудование, как правило, снабжено датчиками, которые следят за его исправностью, но можно ли предсказать поломку? Что если сравнивать данные с реального объекта и его цифрового двойника, а прогноз поручить нейросети? Опытом создания такого решения поделился основатель компании CyberPhysics.

2023-03-23T12:14

2023-03-23T12:14

2023-03-23T12:50

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сколковский институт науки и технологий

наука

университетская наука

наука в университете

наука и инновации

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860003320_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_1d3999808bb97e3ab3a72ea29934be8a.jpg

Повесил датчики и подключил к нейросети: что такое гибридное моделирование? Авария — это всегда неожиданность. Или нет? Современное оборудование, как правило, снабжено датчиками, которые следят за его исправностью, но можно ли предсказать поломку? Что если сравнивать данные с реального объекта и его цифрового двойника, а прогноз поручить нейросети? Опытом создания такого решения поделился основатель компании CyberPhysics. audio/mpeg

Повесил датчики и подключил к нейросети: что такое гибридное моделирование? Авария — это всегда неожиданность. Или нет? Современное оборудование, как правило, снабжено датчиками, которые следят за его исправностью, но можно ли предсказать поломку? Что если сравнивать данные с реального объекта и его цифрового двойника, а прогноз поручить нейросети? Опытом создания такого решения поделился основатель компании CyberPhysics. audio/mpeg

О том, как создать решение от инженеров для инженеров, посчитать несчитаемое и оптимизировать неоптимизируемое, рассказал Михаил Гусев — один из основателей и директор по развитию стартапа CyberPhysics, рожденного в стенах и при поддержке Сколтеха.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.О том, зачем проводить испытания на цифровых полигонах, и почему математика — царица наук, мы рассказывали в эпизоде: За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода: Михаил ГусевЭпизод подготовили: Артем Буфтяк, Артур АрушанянМонтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, сколковский институт науки и технологий, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, промышленность, бизнес, экономика, математика, физика, аудио, стартап, нейросети