https://ria.ru/20230323/neft-1860160596.html

Новак назвал причину падения цен на нефть в мире

Новак назвал причину падения цен на нефть в мире - РИА Новости, 23.03.2023

Новак назвал причину падения цен на нефть в мире

Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США, но в краткосрочной перспективе они вернутся к прежним уровням, считает вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:00

2023-03-23T18:00

2023-03-23T18:00

экономика

сша

александр новак

россия

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США, но в краткосрочной перспективе они вернутся к прежним уровням, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", – ответил Новак на вопрос журналистов о том, ожидает ли стабилизации снизившихся цен на нефть во втором полугодии.

https://ria.ru/20230318/neft-1858753615.html

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экономика, сша, александр новак, россия, цены на нефть, в мире