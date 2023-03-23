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Новак назвал причину падения цен на нефть в мире
Новак назвал причину падения цен на нефть в мире - РИА Новости, 23.03.2023
Новак назвал причину падения цен на нефть в мире
Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США, но в краткосрочной перспективе они вернутся к прежним уровням, считает вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:00
2023-03-23T18:00
2023-03-23T18:00
экономика
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александр новак
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цены на нефть
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США, но в краткосрочной перспективе они вернутся к прежним уровням, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", – ответил Новак на вопрос журналистов о том, ожидает ли стабилизации снизившихся цен на нефть во втором полугодии.
https://ria.ru/20230318/neft-1858753615.html
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экономика, сша, александр новак, россия, цены на нефть, в мире
Экономика, США, Александр Новак, Россия, Цены на нефть, В мире
Новак назвал причину падения цен на нефть в мире
Вице-премьер Новак объяснил падение мировых цен на нефть банковским кризисом в США
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США, но в краткосрочной перспективе они вернутся к прежним уровням, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", – ответил Новак на вопрос журналистов о том, ожидает ли стабилизации снизившихся цен на нефть во втором полугодии.
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