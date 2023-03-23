https://ria.ru/20230323/neft-1859933417.html

Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт

Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт - РИА Новости, 23.03.2023

Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт

Желание Украины поспекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть говорит о том, что ее представители не понимают самого механизма потолка, который... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T06:33

2023-03-23T06:33

2023-03-23T06:34

россия

украина

польша

владимир зеленский

олег устенко

евросоюз

g7

urals

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Желание Украины поспекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть говорит о том, что ее представители не понимают самого механизма потолка, который предполагает, что он должен быть лишь немного ниже рыночной стоимости, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В среду журнал Newsweek написал, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предлагает снизить лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель при нынешних 60 долларах. При этом, по его словам, уточнял журнал, Киев также хочет сократить цифру, но в меньших размерах - вдвое, примерно до 30 долларов. "Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском, в частности - описание механизма расчета стоимости потолка, и льет воду на мельницу США, которые в принципе хотят избавиться от механизма пересмотра цен, чтобы не заниматься примирением и поиском консенсуса между европейскими странами, между которыми нет консенсуса ни в чем", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, почему Украина призывает снижать предельную цену. Средняя цена российской нефти марки Urals, по данным Минфина РФ, за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель. Эксперт отметил, что, согласно установленному G7 механизму, предельная цена каждый раз должна устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА). Поэтому его снижение до 10-30 долларов даже формально невозможно, объяснил Канищев. Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, страны G7, включая США, пока выступают за предельный порог на текущем уровне. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230201/neft-1849046158.html

https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html

россия

украина

польша

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россия, украина, польша, владимир зеленский, олег устенко, евросоюз, g7, urals