Рейтинг@Mail.ru
Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 23.03.2023 (обновлено: 06:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/neft-1859933417.html
Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт
Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт - РИА Новости, 23.03.2023
Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт
Желание Украины поспекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть говорит о том, что ее представители не понимают самого механизма потолка, который... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T06:33
2023-03-23T06:34
россия
украина
польша
владимир зеленский
олег устенко
евросоюз
g7
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2fc32e4c7125f1d6240de9d39e90b0d.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Желание Украины поспекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть говорит о том, что ее представители не понимают самого механизма потолка, который предполагает, что он должен быть лишь немного ниже рыночной стоимости, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В среду журнал Newsweek написал, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предлагает снизить лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель при нынешних 60 долларах. При этом, по его словам, уточнял журнал, Киев также хочет сократить цифру, но в меньших размерах - вдвое, примерно до 30 долларов. "Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском, в частности - описание механизма расчета стоимости потолка, и льет воду на мельницу США, которые в принципе хотят избавиться от механизма пересмотра цен, чтобы не заниматься примирением и поиском консенсуса между европейскими странами, между которыми нет консенсуса ни в чем", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, почему Украина призывает снижать предельную цену. Средняя цена российской нефти марки Urals, по данным Минфина РФ, за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель. Эксперт отметил, что, согласно установленному G7 механизму, предельная цена каждый раз должна устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА). Поэтому его снижение до 10-30 долларов даже формально невозможно, объяснил Канищев. Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, страны G7, включая США, пока выступают за предельный порог на текущем уровне. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230201/neft-1849046158.html
https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c014ac13dc285d9c81df3465c09144d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, польша, владимир зеленский, олег устенко, евросоюз, g7, urals
Россия, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Олег Устенко, Евросоюз, G7, Urals
Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт

Глава центра "Ансельм" Канищев: Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Желание Украины поспекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть говорит о том, что ее представители не понимают самого механизма потолка, который предполагает, что он должен быть лишь немного ниже рыночной стоимости, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
В среду журнал Newsweek написал, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предлагает снизить лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель при нынешних 60 долларах. При этом, по его словам, уточнял журнал, Киев также хочет сократить цифру, но в меньших размерах - вдвое, примерно до 30 долларов.
Резервуары для хранения топлива Лукойл в терминале Росенец Порт недалеко от Бургаса - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти
1 февраля, 17:49
"Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском, в частности - описание механизма расчета стоимости потолка, и льет воду на мельницу США, которые в принципе хотят избавиться от механизма пересмотра цен, чтобы не заниматься примирением и поиском консенсуса между европейскими странами, между которыми нет консенсуса ни в чем", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, почему Украина призывает снижать предельную цену.
Средняя цена российской нефти марки Urals, по данным Минфина РФ, за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель. Эксперт отметил, что, согласно установленному G7 механизму, предельная цена каждый раз должна устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА). Поэтому его снижение до 10-30 долларов даже формально невозможно, объяснил Канищев.
Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, страны G7, включая США, пока выступают за предельный порог на текущем уровне.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России
21 марта, 06:06
 
РоссияУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийОлег УстенкоЕвросоюзG7Urals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала