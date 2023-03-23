https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860229237.html

В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах

В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах - РИА Новости, 23.03.2023

В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах

Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах находится на межведомственном согласовании и будет внесен в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:03

2023-03-23T23:03

2023-03-23T23:03

экономика

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

россия

в мире

персидский залив

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам отчета правительства в Госдуме. В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента, в котором предложил создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна. По словам Абрамченко, эту инициативу Минсельхоза она поддерживает "горячо и однозначно". Она отметила, что указ президента об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях - это "наш ответ на фактически блокаду Евросоюзом поставок газа", и "он сработал хорошо". "Вот такой же зерновой указ нам необходим, но он будет чуть гибче, чем газовый указ, он даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте. Поэтому это такой инструмент защиты наших друзей, которые привыкли получать российское продовольствие и будут продолжать это делать", - сказала Абрамченко. Вице-премьер отметила, что большой интерес к расчетам за российское продовольствие в национальных валютах проявляют страны Персидского залива, а также страны Африки. "Вы знаете, что с нашими друзьями по ЕАЭС, по СНГ, с Китаем у нас такие расчеты уже ведутся. Поэтому это перспективное направление, и соответствующие нормативные инструменты для этого нужны. Ждем указа", - пояснила она. Говоря о сроках появления указа, вице-премьер отметила, что документ сейчас находится на межведомственном согласовании. "В ближайшее время будет внесен в правительство", - отметила она, подчеркнув, что речь идет именно о расчетах в национальных валютах - "это же будет решаться с каждой конкретной страной индивидуально". Она согласилась, что такой указ может повлечь за собой санкции в отношении НКЦ. "Опасения такие, может быть, и есть (введения санкций против НКЦ - ред.), но нам это ничем не грозит", - уверена Абрамченко.

https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html

https://ria.ru/20230321/raschety-1859549909.html

https://ria.ru/20230201/selkhozproduktsiya-1849075266.html

россия

персидский залив

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, россия, в мире, персидский залив, африка