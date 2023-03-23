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В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах - РИА Новости, 23.03.2023
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23:03 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860229237.html
В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах
В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах - РИА Новости, 23.03.2023
В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах
Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах находится на межведомственном согласовании и будет внесен в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:03
2023-03-23T23:03
экономика
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
россия
в мире
персидский залив
африка
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам отчета правительства в Госдуме. В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента, в котором предложил создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна. По словам Абрамченко, эту инициативу Минсельхоза она поддерживает "горячо и однозначно". Она отметила, что указ президента об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях - это "наш ответ на фактически блокаду Евросоюзом поставок газа", и "он сработал хорошо". "Вот такой же зерновой указ нам необходим, но он будет чуть гибче, чем газовый указ, он даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте. Поэтому это такой инструмент защиты наших друзей, которые привыкли получать российское продовольствие и будут продолжать это делать", - сказала Абрамченко. Вице-премьер отметила, что большой интерес к расчетам за российское продовольствие в национальных валютах проявляют страны Персидского залива, а также страны Африки. "Вы знаете, что с нашими друзьями по ЕАЭС, по СНГ, с Китаем у нас такие расчеты уже ведутся. Поэтому это перспективное направление, и соответствующие нормативные инструменты для этого нужны. Ждем указа", - пояснила она. Говоря о сроках появления указа, вице-премьер отметила, что документ сейчас находится на межведомственном согласовании. "В ближайшее время будет внесен в правительство", - отметила она, подчеркнув, что речь идет именно о расчетах в национальных валютах - "это же будет решаться с каждой конкретной страной индивидуально". Она согласилась, что такой указ может повлечь за собой санкции в отношении НКЦ. "Опасения такие, может быть, и есть (введения санкций против НКЦ - ред.), но нам это ничем не грозит", - уверена Абрамченко.
https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html
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экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, россия, в мире, персидский залив, африка
Экономика, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Россия, В мире, Персидский залив, Африка
В правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах

Абрамченко: в правительство внесут проект о расчетах за сельхозпродукцию в нацвалютах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам отчета правительства в Госдуме.
В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента, в котором предложил создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна.
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По словам Абрамченко, эту инициативу Минсельхоза она поддерживает "горячо и однозначно". Она отметила, что указ президента об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях - это "наш ответ на фактически блокаду Евросоюзом поставок газа", и "он сработал хорошо".
"Вот такой же зерновой указ нам необходим, но он будет чуть гибче, чем газовый указ, он даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте. Поэтому это такой инструмент защиты наших друзей, которые привыкли получать российское продовольствие и будут продолжать это делать", - сказала Абрамченко.
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Вице-премьер отметила, что большой интерес к расчетам за российское продовольствие в национальных валютах проявляют страны Персидского залива, а также страны Африки. "Вы знаете, что с нашими друзьями по ЕАЭС, по СНГ, с Китаем у нас такие расчеты уже ведутся. Поэтому это перспективное направление, и соответствующие нормативные инструменты для этого нужны. Ждем указа", - пояснила она.
Говоря о сроках появления указа, вице-премьер отметила, что документ сейчас находится на межведомственном согласовании. "В ближайшее время будет внесен в правительство", - отметила она, подчеркнув, что речь идет именно о расчетах в национальных валютах - "это же будет решаться с каждой конкретной страной индивидуально".
Она согласилась, что такой указ может повлечь за собой санкции в отношении НКЦ. "Опасения такие, может быть, и есть (введения санкций против НКЦ - ред.), но нам это ничем не грозит", - уверена Абрамченко.
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ЭкономикаВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФРоссияВ миреПерсидский заливАфрика
 
 
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