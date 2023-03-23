https://ria.ru/20230323/nato-1859938540.html

Медведев рассказал, чего будет добиваться Украина после вступления в НАТО

Медведев рассказал, чего будет добиваться Украина после вступления в НАТО - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев рассказал, чего будет добиваться Украина после вступления в НАТО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия получит соседа, который входит в недружественный блок и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:35

2023-03-23T07:35

2023-03-23T07:35

украина

россия

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе беседы политик рассказал, что на протяжении десятилетий Россия пыталась достучаться до Запада и сказать простые вещи. "Ребят, Советский Союз прекратил свое существование. Да, это печально, но так случилось – и из-за бездарной политики руководства Советского Союза, и из-за вашего внешнего вмешательства. Распалась страна, но не распались связи, люди остались те же самые. Вы как это себе представляете? Что, например, Украина станет частью НАТО?" - сказал Медведев. "А вообще-то на Украине производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс. И в результате этого мы получим соседа, который мало того что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие. Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935789.html

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украина, россия, дмитрий медведев, нато