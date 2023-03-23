https://ria.ru/20230323/nastavnichestvo-1859963170.html
РАО хочет расширить курс по наставничеству на педагогические колледжи
РАО хочет расширить курс по наставничеству на педагогические колледжи - РИА Новости, 23.03.2023
РАО хочет расширить курс по наставничеству на педагогические колледжи
Спецкурс по организации грамотной и правильной наставнической работы в школах, который разработала Российская академия образования (РАО), необходимо расширить... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:05
2023-03-23T10:05
2023-03-23T11:07
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
ольга васильева
российская академия образования
россия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спецкурс по организации грамотной и правильной наставнической работы в школах, который разработала Российская академия образования (РАО), необходимо расширить на педагогические колледжи, так как наставничество является важной частью работы выпускников таких колледжей, заявила в интервью РИА Новости президент РАО Ольга Васильева. Она отметила, что современному педагогу необходима информация о психологических и физиологических особенностях детей разных возрастов, учитель должен не только хорошо знать теорию воспитания, но и применять ее на практике, уметь найти подход и выстроить коммуникацию - как установить прочную связь между старшим поколением и учениками, между маститыми педагогами и молодыми, – всему этому надо учить. По словам Васильевой, такая программа по организации грамотной наставнической работы в школах уже разработана и может "работать не только на Москву", но и тиражироваться дальше, потому что это правильные вещи, основанные на историческом и научном опыте. "Меня часто спрашивают, а чем, допустим, "коуч" отличается от наставника? Столько же есть разных курсов, где эти "коучи" рассказывают вам про все, что захотите: и как стать счастливым, и добиться успеха. Но есть одно маленькое "но": вам привьют, наверное, какие-то специальные, профессиональные или не очень, навыки, но не смогут дать главного: прочную жизненную, ценностную основу", – заключила президент РАО. Ранее Васильева сообщала, что РАО готовит для московских педагогов спецкурс в целях организации правильной и грамотной наставнической работы в школах. Читайте полный текст интервью >>
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социальный навигатор, сн_образование, общество, ольга васильева, российская академия образования, россия
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Ольга Васильева, Российская академия образования, Россия
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спецкурс по организации грамотной и правильной наставнической работы в школах, который разработала Российская академия образования (РАО), необходимо расширить на педагогические колледжи, так как наставничество является важной частью работы выпускников таких колледжей, заявила в интервью РИА Новости президент РАО Ольга Васильева.
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"Это не только возможно, это необходимо. Потому что сейчас вновь с прежней силой, что очень здорово, возрастает роль классного руководителя, кураторов в институте, в колледже. И для выпускников колледжей, профессионалов своего дела, это очень важно", – сказала Васильева.
Она отметила, что современному педагогу необходима информация о психологических и физиологических особенностях детей разных возрастов, учитель должен не только хорошо знать теорию воспитания, но и применять ее на практике, уметь найти подход и выстроить коммуникацию - как установить прочную связь между старшим поколением и учениками, между маститыми педагогами и молодыми, – всему этому надо учить.
По словам Васильевой, такая программа по организации грамотной наставнической работы в школах уже разработана и может "работать не только на Москву", но и тиражироваться дальше, потому что это правильные вещи, основанные на историческом и научном опыте.
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"Меня часто спрашивают, а чем, допустим, "коуч" отличается от наставника? Столько же есть разных курсов, где эти "коучи" рассказывают вам про все, что захотите: и как стать счастливым, и добиться успеха. Но есть одно маленькое "но": вам привьют, наверное, какие-то специальные, профессиональные или не очень, навыки, но не смогут дать главного: прочную жизненную, ценностную основу", – заключила президент РАО.
Ранее Васильева сообщала, что РАО готовит для московских педагогов спецкурс в целях организации правильной и грамотной наставнической работы в школах.
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