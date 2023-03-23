https://ria.ru/20230323/nastavnichestvo-1859946518.html
Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов
Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов - РИА Новости, 23.03.2023
Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов
В школах необходимо возрождать наставничество для молодых педагогов, так как необходимо создать условия, чтобы они оставались в школе, создать "климат" и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:05
2023-03-23T09:05
2023-03-23T11:07
образование - общество
ольга васильева
россия
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. В школах необходимо возрождать наставничество для молодых педагогов, так как необходимо создать условия, чтобы они оставались в школе, создать "климат" и возможность работать, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Сейчас это нужно обязательно возвращать, и оно возвращается, потому что мы все ратуем за то, чтобы молодые педагоги оставались в школе, но забываем часто, что самое главное – это создать молодому учителю "климат" и возможность работать. И вот здесь наставничество проявляется в полной степени, мере", - сказала Васильева. Она отметила, что наставничество – очень старое явление, но сегодня оно возвращается в нашу жизнь в разных формах: "учитель – учителю", "учитель – ученику", "ученик – ученику" и других. "Эта разновекторная направленность дает определенный результат, хотя еще раз повторяю, Ушинский начинал заниматься наставничеством, подходя к нему с научной точки зрения. И сам он вошел в историю как наставник всех российских педагогов", - заключила глава РАО. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230310/nastavnichestvo-1857013613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, ольга васильева, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Ольга Васильева, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов
Глава РАО Васильева: в школах необходимо возрождать наставничество для молодых педагогов
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. В школах необходимо возрождать наставничество для молодых педагогов, так как необходимо создать условия, чтобы они оставались в школе, создать "климат" и возможность работать, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"Сейчас это нужно обязательно возвращать, и оно возвращается, потому что мы все ратуем за то, чтобы молодые педагоги оставались в школе, но забываем часто, что самое главное – это создать молодому учителю "климат" и возможность работать. И вот здесь наставничество проявляется в полной степени, мере", - сказала Васильева.
Она отметила, что наставничество – очень старое явление, но сегодня оно возвращается в нашу жизнь в разных формах: "учитель – учителю", "учитель – ученику", "ученик – ученику" и других.
"Эта разновекторная направленность дает определенный результат, хотя еще раз повторяю, Ушинский начинал заниматься наставничеством, подходя к нему с научной точки зрения. И сам он вошел в историю как наставник всех российских педагогов", - заключила глава РАО.
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