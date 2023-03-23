https://ria.ru/20230323/nastavnichestvo-1859946518.html

Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов

Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов - РИА Новости, 23.03.2023

Васильева призвала возрождать в школах наставничество для молодых педагогов

В школах необходимо возрождать наставничество для молодых педагогов, так как необходимо создать условия, чтобы они оставались в школе, создать "климат" и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:05

2023-03-23T09:05

2023-03-23T11:07

образование - общество

ольга васильева

россия

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. В школах необходимо возрождать наставничество для молодых педагогов, так как необходимо создать условия, чтобы они оставались в школе, создать "климат" и возможность работать, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Сейчас это нужно обязательно возвращать, и оно возвращается, потому что мы все ратуем за то, чтобы молодые педагоги оставались в школе, но забываем часто, что самое главное – это создать молодому учителю "климат" и возможность работать. И вот здесь наставничество проявляется в полной степени, мере", - сказала Васильева. Она отметила, что наставничество – очень старое явление, но сегодня оно возвращается в нашу жизнь в разных формах: "учитель – учителю", "учитель – ученику", "ученик – ученику" и других. "Эта разновекторная направленность дает определенный результат, хотя еще раз повторяю, Ушинский начинал заниматься наставничеством, подходя к нему с научной точки зрения. И сам он вошел в историю как наставник всех российских педагогов", - заключила глава РАО. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230310/nastavnichestvo-1857013613.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, ольга васильева, россия, социальный навигатор, сн_образование