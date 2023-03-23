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В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета
В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета - РИА Новости, 23.03.2023
В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета
Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят поправки об автоматизации налогового вычета для россиян, который будет возвращаться в формате кэшбека, заявил РИА... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:43
2023-03-23T21:43
2023-03-23T21:43
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
налоги
партия "новые люди"
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят поправки об автоматизации налогового вычета для россиян, который будет возвращаться в формате кэшбека, заявил РИА Новости депутат Антон Ткачев. "Это поддержит бизнес, поскольку увеличится количество клиентов в медицинских и образовательных организациях, за услуги которых можно получить вычет. Отдельное выделение бюджета не требуется. Поэтому мы будем вносить в Госдуму соответствующий законопроект", – сообщил Ткачев. Такой вопрос Ткачев также задал премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе правительственного отчета в четверг. Как напомнил глава кабмина, сегодня вычеты можно получать в заявительном порядке. Однако депутат добавил, что "почти половина россиян сегодня не обращается за налоговыми вычетами на медицину, образование и спорт", поскольку некоторые считают эти суммы просто незначительными. Как уточнил парламентарий, весной Дума может рассмотреть проект Минфина об упрощении получения вычетов на медицину, образование и спорт. Депутаты от фракции разработают поправки к указанному проекту правительства, уточнил политик.
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госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), налоги, партия "новые люди", общество
Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоги, Партия "Новые люди", Общество
В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета
В Госдуму внесут поправки об автоматизации налогового вычета в формате кэшбека
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят поправки об автоматизации налогового вычета для россиян, который будет возвращаться в формате кэшбека, заявил РИА Новости депутат Антон Ткачев.
"Это поддержит бизнес, поскольку увеличится количество клиентов в медицинских и образовательных организациях, за услуги которых можно получить вычет. Отдельное выделение бюджета не требуется. Поэтому мы будем вносить в Госдуму соответствующий законопроект", – сообщил Ткачев.
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей
Такой вопрос Ткачев также задал премьер-министру Михаилу Мишустину
в ходе правительственного отчета в четверг. Как напомнил глава кабмина, сегодня вычеты можно получать в заявительном порядке.
Однако депутат добавил, что "почти половина россиян сегодня не обращается за налоговыми вычетами на медицину, образование и спорт", поскольку некоторые считают эти суммы просто незначительными.
Как уточнил парламентарий, весной Дума может рассмотреть проект Минфина об упрощении получения вычетов на медицину, образование и спорт. Депутаты от фракции разработают поправки к указанному проекту правительства, уточнил политик.
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