https://ria.ru/20230323/nalogi-1860136498.html
Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой
Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой
Налоговую политику нужно осмыслить и сделать предсказуемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:53
2023-03-23T16:53
2023-03-23T16:53
россия
экономика
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860071567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27ccad735929fa71ba4ccd08ff6f34c8.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Налоговую политику нужно осмыслить и сделать предсказуемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Налоговую политику нужно осмыслить, сделать предсказуемой. И для бизнеса обязательно сделать абсолютно понятными, прозрачными те правила, которые мы сделаем. Иначе не будут создавать рабочие места, те самые таланты и кадры, которыми мы дорожим", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860071567_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1737d959f0d34d2442908b1ccc1c06b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой
Мишустин призвал осмыслить налоговую политику и сделать ее предсказуемой