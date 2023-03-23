https://ria.ru/20230323/nalogi-1860136498.html

Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой

Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал сделать налоговую политику предсказуемой

Налоговую политику нужно осмыслить и сделать предсказуемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:53

2023-03-23T16:53

2023-03-23T16:53

россия

экономика

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Налоговую политику нужно осмыслить и сделать предсказуемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Налоговую политику нужно осмыслить, сделать предсказуемой. И для бизнеса обязательно сделать абсолютно понятными, прозрачными те правила, которые мы сделаем. Иначе не будут создавать рабочие места, те самые таланты и кадры, которыми мы дорожим", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году