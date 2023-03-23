https://ria.ru/20230323/mus-1860120520.html

В МУС высказались из-за "угроз" после ордера на арест Путина

В МУС высказались из-за "угроз" после ордера на арест Путина - РИА Новости, 23.03.2023

В МУС высказались из-за "угроз" после ордера на арест Путина

Председательство ассамблеи стран — участниц Римского статута (договор о МУС) выразило сожаление из-за "угроз" и так называемых попыток помешать работе суда,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:16

2023-03-23T16:16

2023-03-23T17:39

политика

россия

владимир путин

мария львова-белова

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председательство ассамблеи стран — участниц Римского статута (договор о МУС) выразило сожаление из-за "угроз" и так называемых попыток помешать работе суда, говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа уголовной юстиции."Мы вновь подтверждаем свое полное доверие к суду как к независимому и беспристрастному судебному учреждению и подтверждаем нашу твердую приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности перед любыми угрозами", — отмечается в публикации.По словам председателя ассамблеи, суд, его выборные должностные лица и персонал пользуются решительной поддержкой государств-участников Римского статута.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда, Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html

https://ria.ru/20230323/medvedev_intervyu-1859940042.html

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политика, россия, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд