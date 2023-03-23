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Медведев заявил о колоссальном негативном потенциале решения МУС
Медведев заявил о колоссальном негативном потенциале решения МУС - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев заявил о колоссальном негативном потенциале решения МУС
Решения Международного уголовного суда (МУС), такие как выдача ордера на "арест" президента РФ, создают колоссальный негативный потенциал, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:57
2023-03-23T07:57
2023-03-23T07:57
дмитрий медведев
мария львова-белова
владимир путин
международный уголовный суд
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС), такие как выдача ордера на "арест" президента РФ, создают колоссальный негативный потенциал, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал ", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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дмитрий медведев, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, россия
Дмитрий Медведев, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Россия
Медведев заявил о колоссальном негативном потенциале решения МУС
Медведев: решения МУС создают колоссальный негативный потенциал