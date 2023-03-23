https://ria.ru/20230323/mozheyko-1860011249.html

Суд приговорил журналиста "КП в Беларуси" Можейко к трем годам колонии

Суд приговорил журналиста "КП в Беларуси" Можейко к трем годам колонии - РИА Новости, 23.03.2023

Суд приговорил журналиста "КП в Беларуси" Можейко к трем годам колонии

Минский городской суд приговорил журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко к трем годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:23

2023-03-23T12:23

2023-03-23T12:40

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минск

геннадий можейко

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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Минский городской суд приговорил журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко к трем годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости. Мужчина был признан виновным в преступлениях, квалифицированных по уголовным статьям "оскорбление президента Республики Беларусь" и "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Ему грозило максимально пять лет лишения свободы, гособвинение запросило наказание в виде трех лет колонии. "Можейко - признать виновным в оскорблении президента Республики Беларусь... , а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни... По совокупности преступлений... окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - сказала судья. Арест с имущества и денежных средств обвиняемого был снят, но его ноутбук изъят в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Кроме того, в ходе судебного слушания из обвинения Можейко был исключён один эпизод - оскорбление президента в ходе встречи депутата Валерия Воронецкого в сентябре 2020 года с гражданами. В этой связи суд постановил выделить эти материалы в отдельное уголовное дело и передать в прокуратуру Минска для проведения предварительного расследования и установления человека, который подлежит привлечению в качестве обвиняемого за это преступление.Минский городской суд начал рассмотрение дела журналиста 1 декабря 2022 года. Можейко заявил в суде, что не признает себя виновным в оскорблении президента и разжигании вражды. Он заявил, что относительно озвученных гособвинителем событий не согласен не только с их интерпретацией, но и с утверждением прокурора, что ему принадлежит одна из приписываемых оскорбительных реплик, звукозапись которой есть в материалах дела. Можейко были инкриминированы три эпизода - оскорбление президента Белоруссии в комментарии в соцсетях в 2020 году, публичное оскорбление президента на встрече одного из депутатов с гражданами, а также умышленные действия по возбуждению вражды по признаку социальной принадлежности путем публикации на интернет-ресурсе "КП в Беларуси" статьи о человеке, застрелившем сотрудника КГБ. Белорус Можейко был задержан 1 октября 2021 года по подозрению в разжигании розни и оскорблении представителя власти, помещен в СИЗО. Можейко являлся автором статьи с воспоминаниями одноклассницы Андрея Зельцера, который осенью 2021 года смертельно ранил сотрудника КГБ во время спецмероприятия и был застрелен сам. Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после этой публикации: она была признана нарушающей белорусское законодательство. Вскоре "Комсомольская правда" заявила, что приняла решение закрыть в Минске свое представительство.

https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html

https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html

https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, минск, геннадий можейко