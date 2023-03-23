https://ria.ru/20230323/most-1860138111.html

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета - РИА Новости, 23.03.2023

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета

Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста планируется запустить уже к началу лета, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:58

2023-03-23T16:58

2023-03-23T17:04

марат хуснуллин

безопасность

россия

крымский мост

теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста планируется запустить уже к началу лета, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ранее Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, таким образом выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост."Железнодорожную часть, президентом поставлена задача до 1 июля (запустить - ред.), но пока, если не будет каких-то изменений, я думаю, мы к началу лета ее запустим". - сказал Хуснуллин журналистам.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230321/krym-1859400021.html

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Кирилл Волков

марат хуснуллин, безопасность, россия, крымский мост, теракт на крымском мосту