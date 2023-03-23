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Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег - РИА Новости, 23.03.2023
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03:48 23.03.2023 (обновлено: 10:35 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/moskva-1859927923.html
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег - РИА Новости, 23.03.2023
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля, в лесах может "задержаться" до середины месяца, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:48
2023-03-23T10:35
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля, в лесах может "задержаться" до середины месяца, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Синоптик добавил, что температура воздуха при наличии снега понижается."Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на три-пять градусов", - подчеркнул он.Это связано с тем, что снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому почва зимой не прогревается и не передает тепло.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье)
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег

Вильфанд: снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВесеннее солнце на территории Истринского гидротехнического узла в Московской области
Весеннее солнце на территории Истринского гидротехнического узла в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Весеннее солнце на территории Истринского гидротехнического узла в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля, в лесах может "задержаться" до середины месяца, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля. В лесах может задержаться и до середины месяца", - сказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что температура воздуха при наличии снега понижается.
"Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на три-пять градусов", - подчеркнул он.
Это связано с тем, что снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому почва зимой не прогревается и не передает тепло.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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17 марта, 11:32
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)
 
 
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