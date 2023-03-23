https://ria.ru/20230323/moskva-1859927923.html
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег - РИА Новости, 23.03.2023
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля, в лесах может "задержаться" до середины месяца, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:48
2023-03-23T03:48
2023-03-23T10:35
общество
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля, в лесах может "задержаться" до середины месяца, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Синоптик добавил, что температура воздуха при наличии снега понижается."Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на три-пять градусов", - подчеркнул он.Это связано с тем, что снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому почва зимой не прогревается и не передает тепло.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье)
Вильфанд рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
Вильфанд: снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля, в лесах может "задержаться" до середины месяца, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля. В лесах может задержаться и до середины месяца", - сказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что температура воздуха при наличии снега понижается.
"Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на три-пять градусов", - подчеркнул он.
Это связано с тем, что снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому почва зимой не прогревается и не передает тепло.
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