https://ria.ru/20230323/moshenniki-1860084840.html

"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами

"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами - РИА Новости, 23.03.2023

"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами

Мошенники начали взламывать личные кабинеты онлайн-магазинов, делают возврат средств, а затем пытаются выманить у клиента деньги, которые якобы отправили по... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:44

2023-03-23T14:44

2023-03-23T14:44

технологии

сбер

россия

мошенничество

мошенники

кибербезопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники начали взламывать личные кабинеты онлайн-магазинов, делают возврат средств, а затем пытаются выманить у клиента деньги, которые якобы отправили по ошибке, говорится в материалах "Сбера". "Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина - просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" дает реквизиты для перевода. И если отправить средства - то уйдут они в кошелек мошенников", - указывает банк в своем телеграм-канале. "Сбер" рекомендует россиянам не вступать в диалог, если им написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника магазина, а связаться с компанией по номерам с официального сайта. "Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах. Настройте двухфакторную идентификацию, если ее поддерживает сайт или приложение. Она обеспечит двойное подтверждение входа на сайт и не пропустит взломщиков", - заключили в банке.

https://ria.ru/20230214/tsb-1851932892.html

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технологии, сбер, россия, мошенничество, мошенники, кибербезопасность