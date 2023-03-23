Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/moshenniki-1860084840.html
"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами
"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами - РИА Новости, 23.03.2023
"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами
Мошенники начали взламывать личные кабинеты онлайн-магазинов, делают возврат средств, а затем пытаются выманить у клиента деньги, которые якобы отправили по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:44
2023-03-23T14:44
технологии
сбер
россия
мошенничество
мошенники
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники начали взламывать личные кабинеты онлайн-магазинов, делают возврат средств, а затем пытаются выманить у клиента деньги, которые якобы отправили по ошибке, говорится в материалах "Сбера". "Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина - просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" дает реквизиты для перевода. И если отправить средства - то уйдут они в кошелек мошенников", - указывает банк в своем телеграм-канале. "Сбер" рекомендует россиянам не вступать в диалог, если им написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника магазина, а связаться с компанией по номерам с официального сайта. "Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах. Настройте двухфакторную идентификацию, если ее поддерживает сайт или приложение. Она обеспечит двойное подтверждение входа на сайт и не пропустит взломщиков", - заключили в банке.
https://ria.ru/20230214/tsb-1851932892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сбер, россия, мошенничество, мошенники, кибербезопасность
Технологии, Сбер, Россия, Мошенничество, мошенники, Кибербезопасность
"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами

"Сбер" предупредил о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники начали взламывать личные кабинеты онлайн-магазинов, делают возврат средств, а затем пытаются выманить у клиента деньги, которые якобы отправили по ошибке, говорится в материалах "Сбера".
"Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина - просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" дает реквизиты для перевода. И если отправить средства - то уйдут они в кошелек мошенников", - указывает банк в своем телеграм-канале.
«
"На самом деле злоумышленники взламывают личный кабинет клиента онлайн-магазина, делают возврат средств и пытаются выманить деньги под предлогом "возврата по ошибке"", - пояснили в банке.
"Сбер" рекомендует россиянам не вступать в диалог, если им написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника магазина, а связаться с компанией по номерам с официального сайта.
"Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах. Настройте двухфакторную идентификацию, если ее поддерживает сайт или приложение. Она обеспечит двойное подтверждение входа на сайт и не пропустит взломщиков", - заключили в банке.
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
ЦБ составил портрет клиента банка, наиболее уязвимого для мошенников
14 февраля, 13:58
 
ТехнологииСберРоссияМошенничествомошенникиКибербезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала