https://ria.ru/20230323/mishustin-1860133580.html
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин
Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:47
2023-03-23T16:47
2023-03-23T16:47
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "По поводу стимулирования отечественного производства абсолютно согласен: умный протекционизм тоже важная мера, поднятие пошлин заградительных, вообще совокупность любых мер, которые будут давать возможность стране развиваться, все это очень важно. И мы здесь готовы со всеми сотрудничать для этого", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в ГД. Мишустин выразил надежду, что прозвучавшие в ГД предложения послужат для дальнейшего стимулирования по созданию рабочих мест в первую очередь для бизнес-объединений и предпринимателей.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860086267.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин
Мишустин: поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство