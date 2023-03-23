https://ria.ru/20230323/mishustin-1860133580.html

Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин

Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин

Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:47

2023-03-23T16:47

2023-03-23T16:47

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "По поводу стимулирования отечественного производства абсолютно согласен: умный протекционизм тоже важная мера, поднятие пошлин заградительных, вообще совокупность любых мер, которые будут давать возможность стране развиваться, все это очень важно. И мы здесь готовы со всеми сотрудничать для этого", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в ГД. Мишустин выразил надежду, что прозвучавшие в ГД предложения послужат для дальнейшего стимулирования по созданию рабочих мест в первую очередь для бизнес-объединений и предпринимателей.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860086267.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году