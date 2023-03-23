Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860133580.html
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин
Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:47
2023-03-23T16:47
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860018910_440:818:2627:2048_1920x0_80_0_0_ac29912e62a4bf555e2d29feab7ab3f8.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "По поводу стимулирования отечественного производства абсолютно согласен: умный протекционизм тоже важная мера, поднятие пошлин заградительных, вообще совокупность любых мер, которые будут давать возможность стране развиваться, все это очень важно. И мы здесь готовы со всеми сотрудничать для этого", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в ГД. Мишустин выразил надежду, что прозвучавшие в ГД предложения послужат для дальнейшего стимулирования по созданию рабочих мест в первую очередь для бизнес-объединений и предпринимателей.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860086267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860018910_801:953:2261:2048_1920x0_80_0_0_587e7d5ded3898d3834070e45666072a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о возможном поднятии заградительных пошлин

Мишустин: поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать отечественное производство и даст развитие стране, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
"По поводу стимулирования отечественного производства абсолютно согласен: умный протекционизм тоже важная мера, поднятие пошлин заградительных, вообще совокупность любых мер, которые будут давать возможность стране развиваться, все это очень важно. И мы здесь готовы со всеми сотрудничать для этого", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в ГД.
Мишустин выразил надежду, что прозвучавшие в ГД предложения послужат для дальнейшего стимулирования по созданию рабочих мест в первую очередь для бизнес-объединений и предпринимателей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин ответил на вопрос о протекционизме
Вчера, 14:49
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала