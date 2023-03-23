https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132805.html

Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов

Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов

Правительство готово рассмотреть идеи по обязательному распределению студентов медицинских вузов после окончания учебы, но пока кадровый вопрос решается в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:45

2023-03-23T16:45

2023-03-23T16:47

общество

россия

михаил мишустин

леонид слуцкий (политик)

лдпр

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155772/94/1557729404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f7a36136e1ebf89542e65d74d1864a6.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство готово рассмотреть идеи по обязательному распределению студентов медицинских вузов после окончания учебы, но пока кадровый вопрос решается в основном благодаря целевым направлениям, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. Вопрос об обязательном распределении студентов медицинских вузов на работу в регионах РФ, в том числе на новых территориях и в Дальневосточном федеральном округе, сроком от полутора до трех лет, задал премьер-министру лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "По поводу медицинских вузов... Коллеги много говорили об этом, у нас сейчас ситуация, когда мы все решаем через целевой прием, у нас положительная динамика идет пять лет, у нас более 50% устраивается. Конечно, мы рассмотрим все предложения по поводу более справедливого распределения", - отметил премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов.

https://na.ria.ru/20230314/byudzhetnye_mesta-1857705566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), лдпр, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, навигатор абитуриента