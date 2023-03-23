https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132805.html
Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов
Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов
Правительство готово рассмотреть идеи по обязательному распределению студентов медицинских вузов после окончания учебы, но пока кадровый вопрос решается в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:45
2023-03-23T16:45
2023-03-23T16:47
общество
россия
михаил мишустин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство готово рассмотреть идеи по обязательному распределению студентов медицинских вузов после окончания учебы, но пока кадровый вопрос решается в основном благодаря целевым направлениям, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. Вопрос об обязательном распределении студентов медицинских вузов на работу в регионах РФ, в том числе на новых территориях и в Дальневосточном федеральном округе, сроком от полутора до трех лет, задал премьер-министру лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "По поводу медицинских вузов... Коллеги много говорили об этом, у нас сейчас ситуация, когда мы все решаем через целевой прием, у нас положительная динамика идет пять лет, у нас более 50% устраивается. Конечно, мы рассмотрим все предложения по поводу более справедливого распределения", - отметил премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов.
https://na.ria.ru/20230314/byudzhetnye_mesta-1857705566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Россия, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Навигатор абитуриента
Мишустин оценил возможность распределения студентов медвузов
Мишустин: вопрос распределения студентов медвузов пока решается через целевое направление