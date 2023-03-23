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Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении - РИА Новости, 23.03.2023
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16:06 23.03.2023 (обновлено: 16:27 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860115948.html
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин считает, что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:06
2023-03-23T16:27
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин считает, что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не занимались.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, если этому много лет не уделялось внимание."Много есть вопросов из того, что было утеряно, вы сказали про микроэлектронику, мы говорили про станкостроение, но когда много лет не уделялось этому внимание, то за год, за два достичь таких уникальных результатов почти невозможно", - сказал Мишустин и отметил, что правительство исходит из возможности государства направлять на это свои ресурсы.Он также призвал не забывать о балансе. "Бюджет в этом смысле - макроэкономическая стабильность", - добавил он.
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экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении

Мишустин: нельзя достичь успехов в станкостроении, если долго не заниматься этим вопросом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин считает, что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не занимались.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, если этому много лет не уделялось внимание.
"Много есть вопросов из того, что было утеряно, вы сказали про микроэлектронику, мы говорили про станкостроение, но когда много лет не уделялось этому внимание, то за год, за два достичь таких уникальных результатов почти невозможно", - сказал Мишустин и отметил, что правительство исходит из возможности государства направлять на это свои ресурсы.
Он также призвал не забывать о балансе. "Бюджет в этом смысле - макроэкономическая стабильность", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссия
 
 
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