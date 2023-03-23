https://ria.ru/20230323/mishustin-1860115948.html
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин считает, что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:06
2023-03-23T16:06
2023-03-23T16:27
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин считает, что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не занимались.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, если этому много лет не уделялось внимание."Много есть вопросов из того, что было утеряно, вы сказали про микроэлектронику, мы говорили про станкостроение, но когда много лет не уделялось этому внимание, то за год, за два достичь таких уникальных результатов почти невозможно", - сказал Мишустин и отметил, что правительство исходит из возможности государства направлять на это свои ресурсы.Он также призвал не забывать о балансе. "Бюджет в этом смысле - макроэкономическая стабильность", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860045754.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия
Мишустин ответил на вопрос об успехах в микроэлектронике и станкостроении
Мишустин: нельзя достичь успехов в станкостроении, если долго не заниматься этим вопросом
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин считает, что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не занимались.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, если этому много лет не уделялось внимание.
"Много есть вопросов из того, что было утеряно, вы сказали про микроэлектронику, мы говорили про станкостроение, но когда много лет не уделялось этому внимание, то за год, за два достичь таких уникальных результатов почти невозможно", - сказал Мишустин и отметил, что правительство исходит из возможности государства направлять на это свои ресурсы.
Он также призвал не забывать о балансе. "Бюджет в этом смысле - макроэкономическая стабильность", - добавил он.
Мишустин рассказал о реализации продуктов и услуг ИТ-отрасли