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Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка - РИА Новости, 23.03.2023
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15:36 23.03.2023 (обновлено: 16:09 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860106012.html
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка
Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:36
2023-03-23T16:09
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала, чтобы сделать срочный звонок. "Уважаемые коллеги, Михаилу Владимировичу надо сделать срочный звонок", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр вышел из зала на несколько минут и вскоре вернулся обратно.
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка

Мишустин вышел из зала Госдумы во время выступления фракций, чтобы сделать срочный звонок

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала, чтобы сделать срочный звонок.
"Уважаемые коллеги, Михаилу Владимировичу надо сделать срочный звонок", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Премьер-министр вышел из зала на несколько минут и вскоре вернулся обратно.
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
На отчете правительства в Госдуме присутствуют 417 депутатов из 450
Вчера, 12:21
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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