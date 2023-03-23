https://ria.ru/20230323/mishustin-1860106012.html
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка
Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:36
2023-03-23T15:36
2023-03-23T16:09
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала, чтобы сделать срочный звонок. "Уважаемые коллеги, Михаилу Владимировичу надо сделать срочный звонок", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр вышел из зала на несколько минут и вскоре вернулся обратно.
https://ria.ru/20230323/deputaty-1860010465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка
Мишустин вышел из зала Госдумы во время выступления фракций, чтобы сделать срочный звонок