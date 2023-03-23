https://ria.ru/20230323/mishustin-1860106012.html

Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка

Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин прервал выступление в Госдуме из-за срочного телефонного звонка

Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:36

2023-03-23T15:36

2023-03-23T16:09

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время выступления представителей фракций в Государственной Думе после его отчёта о работе правительства вышел из зала, чтобы сделать срочный звонок. "Уважаемые коллеги, Михаилу Владимировичу надо сделать срочный звонок", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр вышел из зала на несколько минут и вскоре вернулся обратно.

https://ria.ru/20230323/deputaty-1860010465.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году