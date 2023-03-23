https://ria.ru/20230323/mishustin-1860086267.html

Мишустин ответил на вопрос о протекционизме

Мишустин ответил на вопрос о протекционизме - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин ответил на вопрос о протекционизме

Кабмин готов ко всем предложениям, связанным с протекционизмом, выработка мер продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:49

2023-03-23T14:49

2023-03-23T14:49

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин готов ко всем предложениям, связанным с протекционизмом, выработка мер продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С вами и с коллегами из "Новых людей" обсуждали вопрос умного протекционизма во время встречи с фракцией. Сразу скажу: мы делаем это в качестве ответных мер против санкций недружественных государств, были введены соответствующие таможенные пошлины, повышенные ввозные пошлины, примерно 35% до конца 2023 года", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета в Госдуме. По его словам, в частности, эти меры коснулись парфюмерной косметической продукции, товары по бытовой химии, окружения из шести стран недружественных. Мишустин объяснил, что список продукции определяется совместно с Ассоциациями бизнеса, предприятиями с учетом отечественных аналогов. "Тонкий вопрос, именно умный протекционизм мне очень нравится и импонирует такой подход. Конечно, мы должны продолжать заниматься этим, поэтому ко всем предложением мы открыты", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф