https://ria.ru/20230323/mishustin-1860086267.html
Мишустин ответил на вопрос о протекционизме
Мишустин ответил на вопрос о протекционизме - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин ответил на вопрос о протекционизме
Кабмин готов ко всем предложениям, связанным с протекционизмом, выработка мер продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:49
2023-03-23T14:49
2023-03-23T14:49
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин готов ко всем предложениям, связанным с протекционизмом, выработка мер продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С вами и с коллегами из "Новых людей" обсуждали вопрос умного протекционизма во время встречи с фракцией. Сразу скажу: мы делаем это в качестве ответных мер против санкций недружественных государств, были введены соответствующие таможенные пошлины, повышенные ввозные пошлины, примерно 35% до конца 2023 года", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета в Госдуме. По его словам, в частности, эти меры коснулись парфюмерной косметической продукции, товары по бытовой химии, окружения из шести стран недружественных. Мишустин объяснил, что список продукции определяется совместно с Ассоциациями бизнеса, предприятиями с учетом отечественных аналогов. "Тонкий вопрос, именно умный протекционизм мне очень нравится и импонирует такой подход. Конечно, мы должны продолжать заниматься этим, поэтому ко всем предложением мы открыты", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html
https://ria.ru/20230323/fnb-1860083699.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин ответил на вопрос о протекционизме
Мишустин: правительство готово ко всем предложениям, связанным с протекционизмом
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин готов ко всем предложениям, связанным с протекционизмом, выработка мер продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"С вами и с коллегами из "Новых людей" обсуждали вопрос умного протекционизма во время встречи с фракцией. Сразу скажу: мы делаем это в качестве ответных мер против санкций недружественных государств, были введены соответствующие таможенные пошлины, повышенные ввозные пошлины, примерно 35% до конца 2023 года", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета в Госдуме
.
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По его словам, в частности, эти меры коснулись парфюмерной косметической продукции, товары по бытовой химии, окружения из шести стран недружественных. Мишустин объяснил, что список продукции определяется совместно с Ассоциациями бизнеса, предприятиями с учетом отечественных аналогов.
"Тонкий вопрос, именно умный протекционизм мне очень нравится и импонирует такой подход. Конечно, мы должны продолжать заниматься этим, поэтому ко всем предложением мы открыты", - отметил Мишустин.
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