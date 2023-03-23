https://ria.ru/20230323/mishustin-1860080250.html
Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий
Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий, в том числе производства их продукции с коэффициентами эффективности. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:28
2023-03-23T14:28
2023-03-23T14:44
наука
наука
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий, в том числе производства их продукции с коэффициентами эффективности.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Я абсолютно поддерживаю необходимость провести инвентаризацию, в том числе и по составу продукцию НИОКРов, которые ведут в наукоградах, и то, что там, скажем так, рождается для экономики страны. У нас их 13, 30 тысяч человек там работают", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.По словам премьера, сегодня наукограды встроены в единую систему научно-технологического развития страны.Мы осуществляем поддержку наукоградов через государственную программу - научно-техническое развитие России... 1,2 триллиона - в 2023 году, 1,1 (триллиона) - в 2022 году было выделено на нее. По управлению развития наукоградов инфраструктура серьезно обновляется, отремонтировано там около 12 социальных объектов, в 14 школ дополнительное оборудование завезли, много что происходит", - сказал Мишустин.Также он отметил, что большинство установок "Мегасайенс" сегодня находятся в наукоградах.Кроме того, глава кабмина отметил, что есть обращения от Российской Академии наук, от регионов, в которых находятся наукограды."Мною уже дано... поручение в Минобрнауки проработать предложение всех заинтересованных сторон, будем серьезно развивать дальше поддержку наукоградов, но и спрашивать по результатам", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860081509.html
https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1860011537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, дубна, кольцово, российская академия наук, экономика
Наука, Наука, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Дубна, Кольцово, Российская академия наук, Экономика
Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий
Премьер Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий и их производства
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий, в том числе производства их продукции с коэффициентами эффективности.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
"Я абсолютно поддерживаю необходимость провести инвентаризацию, в том числе и по составу продукцию НИОКРов, которые ведут в наукоградах, и то, что там, скажем так, рождается для экономики страны. У нас их 13, 30 тысяч человек там работают", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
«
"Очень важно сделать смарт-метрику и посмотреть, насколько эта продукция важна, насколько она высокотехнологична, и, конечно, же поддержать наукограды, поддержать людей со специальными коэффициентами показателя эффективности", - добавил Мишустин.
По словам премьера, сегодня наукограды встроены в единую систему научно-технологического развития страны.
Мы осуществляем поддержку наукоградов через государственную программу - научно-техническое развитие России... 1,2 триллиона - в 2023 году, 1,1 (триллиона) - в 2022 году было выделено на нее. По управлению развития наукоградов инфраструктура серьезно обновляется, отремонтировано там около 12 социальных объектов, в 14 школ дополнительное оборудование завезли, много что происходит", - сказал Мишустин.
Также он отметил, что большинство установок "Мегасайенс" сегодня находятся в наукоградах.
«
"Что будет сделано? Это коллайдер "Ника
", о котором мы много и подробно говорим. Был лично там, запуск в конце 2023 года... 14 миллиардов рублей из федерального бюджета выделено в Дубне
, ждем запуска дальше. это ускоритель заряженных частиц синхротрона в Кольцово
и Портвино - например, для создания новых материалов. Там сумма из федерального бюджета, если мне не изменяет память, 188 миллиардов рублей, колоссальная сумма", - рассказал Мишустин.
Кроме того, глава кабмина отметил, что есть обращения от Российской Академии наук
, от регионов, в которых находятся наукограды.
"Мною уже дано... поручение в Минобрнауки проработать предложение всех заинтересованных сторон, будем серьезно развивать дальше поддержку наукоградов, но и спрашивать по результатам", - сказал Мишустин.
Мишустин рассказал, как современные технологии помогают правительству