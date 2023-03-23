https://ria.ru/20230323/mishustin-1860080250.html

Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий

Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий, в том числе производства их продукции с коэффициентами эффективности. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:28

2023-03-23T14:28

2023-03-23T14:44

наука

наука

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

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российская академия наук

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал проведение инвентаризации научных территорий, в том числе производства их продукции с коэффициентами эффективности.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Я абсолютно поддерживаю необходимость провести инвентаризацию, в том числе и по составу продукцию НИОКРов, которые ведут в наукоградах, и то, что там, скажем так, рождается для экономики страны. У нас их 13, 30 тысяч человек там работают", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.По словам премьера, сегодня наукограды встроены в единую систему научно-технологического развития страны.Мы осуществляем поддержку наукоградов через государственную программу - научно-техническое развитие России... 1,2 триллиона - в 2023 году, 1,1 (триллиона) - в 2022 году было выделено на нее. По управлению развития наукоградов инфраструктура серьезно обновляется, отремонтировано там около 12 социальных объектов, в 14 школ дополнительное оборудование завезли, много что происходит", - сказал Мишустин.Также он отметил, что большинство установок "Мегасайенс" сегодня находятся в наукоградах.Кроме того, глава кабмина отметил, что есть обращения от Российской Академии наук, от регионов, в которых находятся наукограды."Мною уже дано... поручение в Минобрнауки проработать предложение всех заинтересованных сторон, будем серьезно развивать дальше поддержку наукоградов, но и спрашивать по результатам", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860081509.html

https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1860011537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наука, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, дубна, кольцово, российская академия наук, экономика